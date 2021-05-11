"Бухарестская девятка" осудила действия России на мировой арене

Лидеры девяти стран Восточной Европы ("Бухарестская девятка") выступили с заявлением, в котором раскритиковали действия России на мировой арене. По итогам ежегодного саммита подписали документ главы Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.

Как сообщает "Интерфакс", в заявлении говорится об "агрессивных действиях" России, усилении её военных возможностей. Упоминается "эскалация на Чёрном море и на границе с Украиной". По мнению лидеров стран Восточной Европы, всё это "представляет угрозу для евроатлантической безопасности".