"Бухарестская девятка" осудила действия России на мировой арене
По мнению лидеров стран Восточной Европы, действия Москвы "представляют угрозу для евроатлантической безопасности".
Фото © Instagram / europeancommission
Лидеры девяти стран Восточной Европы ("Бухарестская девятка") выступили с заявлением, в котором раскритиковали действия России на мировой арене. По итогам ежегодного саммита подписали документ главы Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.
Как сообщает "Интерфакс", в заявлении говорится об "агрессивных действиях" России, усилении её военных возможностей. Упоминается "эскалация на Чёрном море и на границе с Украиной". По мнению лидеров стран Восточной Европы, всё это "представляет угрозу для евроатлантической безопасности".
Ранее Лайф сообщал, что лидеры ЕС рассмотрят политику в отношении России и Brexit на саммите 25 мая.
Выбор редакции
РФПИ: "Спутник V" помог Сан-Марино стать первой в Европе страной, победившей коронавирус
Байден поддержал европейских союзников по НАТО в вопросе укрепления сдерживания позиций
Российский Совбез заподозрил США в навязывании другим биологических исследований
Новая угроза на дорогах России появилась из-за пандемии
Когда можно не подчиняться требованиям ДПС: адвокат перечислила несколько случаев
Комментариев: 0