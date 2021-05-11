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"Бухарестская девятка" осудила действия России на мировой арене

По мнению лидеров стран Восточной Европы, действия Москвы "представляют угрозу для евроатлантической безопасности".

11 мая 2021, 00:12
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CL6wgzNKZqt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">europeancommission</a></u></p>

Фото © Instagram / europeancommission

Лидеры девяти стран Восточной Европы ("Бухарестская девятка") выступили с заявлением, в котором раскритиковали действия России на мировой арене. По итогам ежегодного саммита подписали документ главы Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.

Как сообщает "Интерфакс", в заявлении говорится об "агрессивных действиях" России, усилении её военных возможностей. Упоминается "эскалация на Чёрном море и на границе с Украиной". По мнению лидеров стран Восточной Европы, всё это "представляет угрозу для евроатлантической безопасности".

Ранее Лайф сообщал, что лидеры ЕС рассмотрят политику в отношении России и Brexit на саммите 25 мая.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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