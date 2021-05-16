Звезда реалити повторила популярный бьюти-лайфхак, и от её прежней красоты не осталось и следа

Недавно на австралийском телеканале 7 Plus начался новый сезон реалити-шоу Big Brother. Зрители сразу заметили что-то странное — одна из участниц, Тилли Уитфилд, почему-то всегда ходит накрашенная и чуть ли не спит в масках для лица. Вопросов было так много, что красотка решила рассказать, что с ней приключилось. Оказалось, уходовая косметика и макияж — попытки скрыть шрамы на её лице, которыми она обзавелась из-за... видео в "Тиктоке".

Для тех, кто спрашивает, почему я постоянно ношу маску из голубой глины на протяжении всего шоу. Показываю, как выглядело моё лицо за неделю до съёмок. Поэтому я всегда с макияжем и толстым слоем тональника Тилли Уитфилд

Фото © Instagram / tillywhitfeld

Это результат лайфхака по удалению рубцов, который я увидела в "Тиктоке" за два месяца до съёмок "Старшего брата" Тилли Уитфилд

Какой именно бьюти-лайфхак опробовала Тилли, она не раскрывает. Всё для того, чтобы ни у кого не было желания испытать удачу. И правильно, ведь удаление рубцов на дому закончилось не только новыми шрамами. Девушка в прямом смысле лишилась зрения и даже попала в больницу — настолько всё было серьёзно, пишет Daily Dot.

Фото © Instagram / tillywhitfeld

Пожалуйста, не пытайтесь делать косметические процедуры дома. Я попала в больницу с временной потерей зрения из-за сильной припухлости и жуткой инфекции. И это не говоря уже о том, что моё лицо изменилось до неузнаваемости. Лучше доверьтесь профессионалам 🌈🦄 Тилли Уитфилд