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Звезда реалити повторила популярный бьюти-лайфхак, и от её прежней красоты не осталось и следа

Блогерша просто повторила видео из "Тиктока" в надежде избавиться от едва заметных рубцов. Теперь всё её лицо покрыто шрамами.

16 мая, 11:00

Фото © Instagram / tillywhitfeld

Недавно на австралийском телеканале 7 Plus начался новый сезон реалити-шоу Big Brother. Зрители сразу заметили что-то странное — одна из участниц, Тилли Уитфилд, почему-то всегда ходит накрашенная и чуть ли не спит в масках для лица. Вопросов было так много, что красотка решила рассказать, что с ней приключилось. Оказалось, уходовая косметика и макияж — попытки скрыть шрамы на её лице, которыми она обзавелась из-за... видео в "Тиктоке".

Для тех, кто спрашивает, почему я постоянно ношу маску из голубой глины на протяжении всего шоу. Показываю, как выглядело моё лицо за неделю до съёмок. Поэтому я всегда с макияжем и толстым слоем тональника

Тилли Уитфилд

Фото © Instagram / tillywhitfeld

Фото © Instagram / tillywhitfeld

Это результат лайфхака по удалению рубцов, который я увидела в "Тиктоке" за два месяца до съёмок "Старшего брата"

Тилли Уитфилд

Какой именно бьюти-лайфхак опробовала Тилли, она не раскрывает. Всё для того, чтобы ни у кого не было желания испытать удачу. И правильно, ведь удаление рубцов на дому закончилось не только новыми шрамами. Девушка в прямом смысле лишилась зрения и даже попала в больницу — настолько всё было серьёзно, пишет Daily Dot.

Фото © Instagram / tillywhitfeld

Фото © Instagram / tillywhitfeld

Пожалуйста, не пытайтесь делать косметические процедуры дома. Я попала в больницу с временной потерей зрения из-за сильной припухлости и жуткой инфекции. И это не говоря уже о том, что моё лицо изменилось до неузнаваемости. Лучше доверьтесь профессионалам 🌈🦄

Тилли Уитфилд

В комментариях под постом в инстаграме tillywhitfeld многие предполагали, что Тилли просто переборщила или воспользовалась лайфхаком несколько раз. Но нет — девушка призналась, что ей хватило всего одного подхода, чтобы испортить себе кожу: "Я не должна была этого делать. Я просто повторила видео из "Тиктока", и теперь всё моё лицо покрыто шрамами".

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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