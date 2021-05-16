Звезда реалити повторила популярный бьюти-лайфхак, и от её прежней красоты не осталось и следа
Блогерша просто повторила видео из "Тиктока" в надежде избавиться от едва заметных рубцов. Теперь всё её лицо покрыто шрамами.
Недавно на австралийском телеканале 7 Plus начался новый сезон реалити-шоу Big Brother. Зрители сразу заметили что-то странное — одна из участниц, Тилли Уитфилд, почему-то всегда ходит накрашенная и чуть ли не спит в масках для лица. Вопросов было так много, что красотка решила рассказать, что с ней приключилось. Оказалось, уходовая косметика и макияж — попытки скрыть шрамы на её лице, которыми она обзавелась из-за... видео в "Тиктоке".
Для тех, кто спрашивает, почему я постоянно ношу маску из голубой глины на протяжении всего шоу. Показываю, как выглядело моё лицо за неделю до съёмок. Поэтому я всегда с макияжем и толстым слоем тональника
Это результат лайфхака по удалению рубцов, который я увидела в "Тиктоке" за два месяца до съёмок "Старшего брата"
Какой именно бьюти-лайфхак опробовала Тилли, она не раскрывает. Всё для того, чтобы ни у кого не было желания испытать удачу. И правильно, ведь удаление рубцов на дому закончилось не только новыми шрамами. Девушка в прямом смысле лишилась зрения и даже попала в больницу — настолько всё было серьёзно, пишет Daily Dot.
Пожалуйста, не пытайтесь делать косметические процедуры дома. Я попала в больницу с временной потерей зрения из-за сильной припухлости и жуткой инфекции. И это не говоря уже о том, что моё лицо изменилось до неузнаваемости. Лучше доверьтесь профессионалам 🌈🦄
В комментариях под постом в инстаграме tillywhitfeld многие предполагали, что Тилли просто переборщила или воспользовалась лайфхаком несколько раз. Но нет — девушка призналась, что ей хватило всего одного подхода, чтобы испортить себе кожу: "Я не должна была этого делать. Я просто повторила видео из "Тиктока", и теперь всё моё лицо покрыто шрамами".
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