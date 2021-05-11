В США половина детей не имеют доступа к скоростному интернету

Проблема отсутствия высокоскоростного интернета в США во многих домохозяйствах стала очевидна в связи с пандемией, когда многие дети были вынуждены перейти на дистанционное обучение. По данным Microsoft, широкополосный доступ в Интернет в действительности есть только у небольшого числа американцев. В основном граждане страны пользуются интернетом на скорости не более 25 Мбит/с.

На устранение цифрового неравенства США планируют направить не менее ста миллиардов долларов, чтобы провести оптоволокно к 98% домохозяйств страны. При этом, по расчётам аналитиков, на самом деле для обеспечения всего населения страны ШПД хватило бы и пятидесяти миллиардов долларов.

Больше всех от отсутствия доступа в Интернет страдает коренное население Америки. По подсчётам аналитиков из FCC, почти половина индейцев в резервациях лишена доступа в Интернет. Примечательно, что скорость доступа в Интернет сравнивают с уровнем жизни населения. К примеру, из 70 тысяч проживающих в штате Аризона индейцев апачи, навахо и зуни около 23 тысяч находятся за чертой бедности и не имеют доступа к высокоскоростному интернету.

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