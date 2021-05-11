Неудобные вопросы: как неуравновешенный человек получил лицензию на оружие и стал "подростком"

Утро началось с десяти трупов. Сейчас картина трагедии в Казани довольно динамично проясняется благодаря чёткой работе силовиков и информационно прозрачной среде. С деталями школьного расстрела вы и без меня ознакомитесь. Наступило время интерпретаций и информационных мародёров. Вообще-то, оно и не кончалось никогда, но в такие моменты становится ярче и выпуклей.

Для начала какая мерзость называть стрелка Галявиева подростком. Вообще-то, убийца 2001 года рождения. Если он "подросток", то у нас теперь все дембеля — подростки, а в армии служат дети. Кстати, а какого чёрта он не в армии, тем более что из колледжа его попёрли, да и учёба в колледже не является способом откосить от службы.

Сейчас по горячим следам возникают вопросы, которые будут интерпретироваться в том числе и политиками только так, как выгодно им.

Хотя, конечно, есть вещи, на которые нет ответа. Например, камеры наружного наблюдения нам показывают, как по улице Казани совершенно спокойно идёт человек с ружьём и рюкзаком с боеприпасами, dressed to kill, помахивая прохожим ручкой. И никто в городе его не останавливает. Вообще — никто. У вас там в Казани так принято — ходить с оружием по городу средь бела дня? Нет ответа.

Острый вопрос: каким образом нигде не работающий молодой человек, скорей всего без шансов пройти тест у психолога, получает лицензию на ствол? А главное — чем вот он объясняет желание купить ружьё? Независимо от ответов, сейчас начнётся накат на закон об оружии. Несмотря на то что это очень выверенный, прогрессивный закон, уже группа либеральных авторов начала что-то там верещать про то, что не нужно людям оружие.

Единственное слабое звено в нём, как выясняется, — общественный контроль за новыми приобретателями. То, что в таких странах, где море гражданского оружия, — Австрия, Германия, Финляндия — осуществляется через членство в стрелковых клубах.

Как всегда, активизировался Владимир Жириновский, который качает старую телегу: "В СМИ не нужно освещать ЧП со стрельбой в школах, так как это может действовать как подстрекательство молодёжи к таким действиям".

Проблема в том, что никто до сих пор не знает, что именно является подстрекательством к такого рода расстрелам. И что будет хуже — рассказывать про преступление или его замалчивать, порождая слухи. Тем более что они, слухи, и сами по себе зарождаются моментально — и вот мы уже читаем и про двух стрелков, и про неких "кураторов" стрелка и так далее. Распространение слухов создаёт паническое настроение в обществе, хотя куда уж больше истерики в такие часы.

Впрочем, мессенджер, он же соцсеть Telegram, быстро отреагировал на ситуацию и не стал жеманничать насчёт свободы слова, а просто снёс у себя аккаунт стрелка Галявиева. Интересно было бы посмотреть в глаза людям, которые подписывались на этот канал со скоростью сорок человек в минуту сразу после известий о расстреле. Это кандидаты в психушку или уже всё-таки в лагерь? Это та публика, на которую работает самая низота тиктокеров и прочие мусорные каналы? Жадно ждущие крови? Я вам скажу, что они будут поопасней Галявиева и неплохо было бы перед закрытием канала всю его кровавую подписоту сдать на Лубянку.

Сейчас кто-нибудь сопоставит, что ружьё Hatsan Escort — турецкого производства и точно такое же использовалось в Крыму в аналогичном расстреле, и начнётся новый виток теории заговора и качание мусульманской темы.

Ну и, конечно, уже раздались голоса по поводу "возвращения смертной казни". Господам для ясности намекну, что вообще-то смертная казнь у нас никуда не девалась — она прописана. Просто она не используется по решению Конституционного суда. Так что и технически, и юридически она не подлежит "возвращению".

Опять возникла тема охраны школ. Несмотря на то что именно эту школу охраняла просто вахтёрша, школы не только у нас, но и по всему миру уже и так больше выглядят как тюрьмы, интересно, чего бы ещё хотели апологеты превращения школ в неприступные крепости, где царит атмосфера, которая порождает психически неуравновешенных, с ненавистью ко всей этой институции. Замкнутый круг.

Вариант с шизофренией стрелка поднимает ещё больше вопросов. Потому что, если это так — и он избежит уголовного наказания и по-тихому отъедет в психушку, тогда в тюрьму должен сесть тот врач, который подписывал ему справку на оружие. Без вариантов. Иначе это будет повторяться раз за разом.

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