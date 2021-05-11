Роструд соберёт все вакансии на одной платформе
В обновление IT-системы "Работа в России" будет инвестировано почти полмиллиарда рублей. Эти средства пойдут на создание общероссийской базы вакансий и резюме. Роструд рассчитывает создать государственного конкурента частным рекрутинговым площадкам.
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В настоящее время на платформе "Работа в России" зарегистрировано около 10 млн человек. При этом пользователям платформы доступно всего 1,7 млн вакансий. По замыслу разработчиков, обновлённая IT-платформа будет агрегировать вакансии из сторонних источников.
Помимо сбора всех доступных в стране вакансий для соискателей система, дорабатываемая Рострудом, будет проверять подлинность дипломов и аттестатов соискателей.
Доработкой системы, согласно результатам проведённого тендера, займётся компания "Бюджетные и финансовые технологии", которая принадлежит сооснователю IBS (один из крупнейших отечественных системных интеграторов) Сергею Мацоцкому.
Эксперты полагают, что без договорённостей с независимыми сервисами по подбору работы государственная система функционировать не сможет. Расширение платформы и её доработка необходимы Федеральной службе по труду и занятости для более точного отслеживания ситуации с занятостью в регионах страны.
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