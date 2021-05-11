Суд в Германии запретил WhatsApp передавать данные немцев в Facebook
WhatsApp получил судебный запрет на передачу персональных данных немецких пользователей мессенджера куда-либо без их согласия. Однако представители сервиса всё равно намереваются ввести в действие новые правила пользования и политику конфиденциальности.
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Трёхмесячный экстренный запрет был издан Йоханессом Каспаром, возглавляющим Управление по конфиденциальности Гамбурга. По словам немца, судебный приказ направлен на защиту прав и свобод миллионов пользователей, которые соглашаются с условиями, выдвинутыми WhatsApp.
В Facebook в ответ на этот приказ заявили, что не откажутся от изменений в правилах. Кроме того, представители интернет-гиганта утверждают, что судебный приказ, изданный в Германии, связан с "фундаментальным непониманием" целей вводимых изменений.
Каспар в свою очередь уверен, что Facebook уже использует данные немцев в своих целях, более того, чиновник считает, что изменения правил, которые вступят в силу 15 мая 2021 года, могут повлиять на выборы в Германии, запланированные на осень текущего года.
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