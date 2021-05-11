Дипломаты разорят чешский бизнес: крематории пражского производителя могут покинуть российский рынок

Большинство крематориев в РФ работают на печах от чешской компании Tabo-CS, но отечественные производители намерены расширить своё производство. Из-за закрытых границ иностранные компании испытывают проблемы с оформлением документов для приезда специалистов и завозом запчастей в Россию для планового ремонта кремационных печей. При этом политический кризис в отношениях Праги и Москвы скажется на лидере рынка, который может и вовсе его покинуть. Об этом Лайфу рассказал президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев.

Конфликт сжигает печников из Чехии

Дипломатический скандал вспыхнул 17 апреля, когда Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов по делу о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Руководство страны в причастности к данному инциденту подозревает русскую разведку. В свою очередь МИД РФ немедленно выразил Праге решительный протест и отреагировал зеркально, объявив 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Теперь на разных уровнях обсуждаются санкции, которые может ввести Россия против Чехии, в частности против чешского бизнеса.

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Эксперты рынка полагают, что поскольку у Tabo-CS нет официального представительства в России, а в Посольстве Чешской Республики в Москве сократились аппараты, которые занимаются поддержкой бизнеса, то Tabo-CS, по сути, теряет возможность обслуживать местных клиентов.

— Сейчас никто в РФ не покупает чешские печи. Есть те, кто заключил контракт с фирмой три года назад. Они ждут. Но специалисты Tabo-CS могут просто не доехать до нашего крематория в ближайшие полгода. Учреждениям, где работает их оборудование, в прошлом сезоне не удалось пригласить ремонтников для проведения техобслуживания. В итоге установки разваливаются, а на территории ритуальных сооружений нарушаются все возможные технологии и нормы, лишь бы печи функционировали. Фирма перестала быть конкурентоспособной на рынке – при более высокой мощности её бьют по цене венгерские и китайские компании. Практически все, кто планировал приобретать её печи, отказались это делать, когда посмотрели на иные модели, сравнив их производительность, экологичность и надёжность. А политический скандал лишь ускорит смерть чешской фирмы, — сообщил Сулоев.

Tabo-CS с 2000 года входит в европейский холдинг Facultatieve Technologies, штаб-квартира которого находится в Нидерландах, этот холдинг — один из мировых лидеров отрасли похоронных услуг. Tabo-CS пришла в Россию ещё в 1990-х и успела поставить стране 47 линий (по другим данным — 35) из функционирующих 80. Заказы на покупку и ремонт чешских печей можно найти на госзакупках для регионов. Это оборудование работает также в учреждениях Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Хабаровска и ряда других российских городов. Установки собирают в чешском городе Оломоуц и пeрeвoзят зaкaзчику в coбрaннoм видe. Последняя отгрузка в РФ, как указано на сайте, состоялась в 2019 году. Сегодня стоимость печки составляет 230 тыс. евро, что, согласно курсу, около 20,8 млн рублей. Выручка Tabo-CS в 2019 году достигла 1,5 млн евро.

Выйдя на отечественный рынок, компания часто привлекала заказчиков щедрыми подарками. Так, в 2001-м, когда ГУП "Ритуальные услуги" из Северной столицы закупило три печи, ещё одну чешская фирма передала в качестве подарка к 300-летнему юбилею города. Когда запускался Новосибирский крематорий, Tabo-CS предложила учреждению большие скидки.

Кроме того, производитель из Чехии зарабатывает на ремонте своих линий. Ежегодно десятки отечественных ритуальных сооружений вызывают чешских специалистов для проведения техобслуживания установок. Однако в пандемию из-за закрытия международных границ данная опция практически не использовалась.

Из-за роста смертности в России в прошлом году на 17,9% нагрузка на печи возросла, но мощностей не хватало. В иных государствах в подобной ситуации выходят из положения, прибегая к мобильным крематориям, но в законах РФ они не предусмотрены. Впрочем, безотносительно данного рекордного показателя число кремаций в стране растет на 15–24% ежегодно. Процедура обходится дешевле традиционного погребения — в среднем на 50% (12–18 тыс. руб.) — и в условиях эпидемии CoViD-19 выглядит безопаснее. Дороговизна традиционного погребения вкупе с падением доходов россиян за последние семь лет привела к кремационному буму. Если в 2015 году в стране было 15 крематориев, то сегодня их 29, из них 17 муниципальные, остальные — частные.

Отсутствие в крупном городе ритуального здания для предания тел умерших огню может приводить к казусам. Так, в 2015 году Калининградская прокуратура целый год охотилась за запрещённым судом мобильным крематорием. Печка "на колёсах" курсировала по всему региону, успев сжечь около 100 тел. Сегодня для проведения процедуры предания огню тела умерших из Красноярска, Томска, Омска и Кузбасса приходится транспортировать в Новосибирск. В Нижний Новгород поступают "клиенты" из Чебоксар, Ульяновска, Кирова и других мест.

Российский рынок оборудования для сжигания тел мёртвых людей поделён между несколькими крупными производителями. Помимо чешской в стране работают венгерские и китайские компании, а также немецкая IFZW. Перспективы у поставщиков изделий в РФ более чем благоприятны. В то время как в США один крематорий приходится на 160 тыс. человек, в Европе — на 400 тыс., в России — на 5,5 млн. Это означает, что в ближайшее время государству нужно минимум 100 новых ритуальных сооружений с огнём, считают профессиональные эксперты. В России также работают отечественные, британские, американские установки, но изделия из США весьма ненадёжны. Поскольку несколько фабрик, поставлявшие ранее свою продукцию в РФ, растеряли клиентов, не выпускают нужных запчастей.

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Впрочем, "национальность" оборудования в условиях мирового рынка давно стала простой формальностью. Составные части для установок по сжиганию умерших людей компании собирают по всей планете. Например, китайские фирмы используют для своих линий английские горелки и электронику японской Mitsubishi, а венгерские — программное обеспечение немецкой Siemens AG.

Источник на рынке ритуальных услуг рассказал Лайфу, что в период двух первых волн пандемии было очень много запросов на китайское оборудование. Его предлагали за 5 млн рублей, но решились приобрести немногие. На рынке знают, что изделия из КНР часто приходят в РФ "с сюрпризом" и через несколько месяцев начинают "чудить". В случае поломки контакт со специалистами из Китая установить проблематично, поэтому приходится проводить ремонт самостоятельно методом проб и ошибок.

Самый актуальный показатель для России — количество кремаций в сутки и продолжительность самого процесса. Итальянские установки маломощные и рассчитаны лишь на семь тел в день. Поэтому при спросе в 24 придётся приобретать четыре штуки. Чешское оборудование может осилить за сутки 14–16 процедур. Изделия из КНР сжигают 15–18 тел, из Венгрии — 20–26, из Германии — до 30. Из-за низкой температуры длительность сжигания тела у Tabo-CS выше средней — 90 минут.

Самые дорогостоящие (около 1,2 млн евро) на российском рынке камеры для сжигания тел умерших производятся в Германии. Такие, в частности, работают в Волгограде. В Москве в настоящее время готовится проект по массовой замене печей на немецкие, рассказали Лайфу источники на рынке ритуальных услуг столицы.

Посмертная дискриминация по весу — существует

Руководитель Новосибирского крематория, в котором работает две печи Tabo-CS, Борис Якушин рассказал Лайфу, что сегодня на отечественном рынке есть несколько перспективных местных производителей. А импортозамещение в отрасли вполне реально. Цена печей, смонтированных в РФ, выше китайских, но по качеству они могут конкурировать с чешскими.

— Мы впервые столкнулись с отечественными изделиями в прошлом мае на форуме в Санкт-Петербурге. Это российский производитель стационарных кремационных блоков. Они сейчас установлены в Екатеринбурге, и там ими довольны. Речь идёт об огромных страшных печах. Но у них есть преимущество перед иностранными аналогами — запчасти и специалисты рядом, — объясняет собеседник.

Ещё одним плюсом отечественных печей может стать их размер — зарубежные установки часто малы для располневших в пандемию россиян.

— В последних модификациях печей загрузочное окошко расширено — специально под толстых людей. Поэтому сейчас уже проблемы нет. Что касается политического скандала, то президент Чехии Милош Земан заявил, что история со взрывами на складах может быть игрой спецслужб. Торговля между странами приносит только пользу — никто не станет резать курицу, которая несёт золотые яйца. Несмотря на пандемию, мы ни на день не прервали поставки. Только всё немного сложнее оформляется, — объяснил собеседник, представляться он не стал.

По данным сервиса Import Genius, чешская Tabo-CS поставляет продукцию напрямую российским крематориям, причём чехи шлют также немецкие, бельгийские, французские материалы, аксессуары и запчасти. В сумме поставки за 2013–2020 годы, задекларированные для российской таможни, составили $3,5 млн.

Якушин сообщил, что власти многих российских городов в 2020 году приняли решение кремировать больше людей, чем обычно. В результате печи стали выходить из строя. В том числе и в Новосибирске. В ноябре 2020-го учреждение побило рекорд, проведя 1140 кремаций, но в декабре установки пришлось закрыть на ремонт. Персонал пытался починить их самостоятельно, но идея закончилась неудачей и теперь Якушин ожидает приезда бригады из Чехии. Он признался, что для оформления визита мастеров потратил много сил и времени. При оформлении приглашения в МВД и Минстрое ему пришлось объяснять чиновникам, что местные техники помочь не могут.

Пока что ни один из контрактов, заключённых до апрельского политического скандала, не отменён. Компании из Чехии участвуют в московской выставке "Некрополь" и заявку не отзывали. Якушин допускает возможные временные трудности технического характера, связанные с разрешением на ввоз новых печей и въезд чешских специалистов. Но разрыва отношений с Tabo-CS он не ждёт: это окажется слишком болезненным для отечественных крематориев.

Российские производители данного оборудования стараются открывать свои заводы в особых экономических зонах в регионах. Стоит отметить, что продукция на официальных сайтах ряда отечественных фирм изображена "с иероглифами", что означает закупку — по крайней мере части деталей — в странах Азии. Импортозамещение может оказаться здесь "бумажным".

— Сейчас ведутся переговоры с поставщиками оборудования. Думаю, в конце года в России откроется ещё одно предприятие. Проблема только в том, что своё производство не даёт никаких преференций на нашем рынке. Нужно вложить в строительство цеха минимум 1,5 млн долларов. А потом мы будем несколько лет получать разрешение на строительство. У нас куча бюрократических служб, — досадует Сулоев.

Есть крематории, которые "отключены" по договору с мафией

В России регулярно проходят исследования общественного мнения об отношении к преданию тел умерших огню и величине спроса на данную процедуру. Как правило, социологи интересуются позицией жителей того или иного города перед началом строительства в нём ритуального сооружения.

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Хотя популярность кремации растёт, нередко жители выступают против строительства зданий для сжигания. В феврале 2021 года в Белгороде прошёл митинг недовольных открытием печей в одном из районов города. Протестующие заявили об отсутствии социальных объектов и указали на желание властей построить рядом с их домами учреждение для предания умерших огню вдобавок к существующим свалке, оврагам с нечистотами и кладбищу. В марте похожие требования выдвигали крестьяне деревни Падерина в Тюменской области. Они опасаются, что строительство такого объекта приведёт к вырубке парка. В настоящее время жители Красноярского района Самарской области собирают подписи против строительства крематория. Это уже вторая их схватка с чиновниками. Ранее они смогли заставить власти отказаться от открытия ритуального сооружения у кладбища "Рубёжное".

— По моему опыту, протесты связаны только с переносом строительства крематория в другое место. В целом многие признают, что такое сооружение нужно, но, если его построят рядом с их районом, жильё сразу потеряет в цене, — отметил Сулоев.

Строительство учреждений для предания огню тел умерших людей или же закупка оборудования для данных целей часто приводит к скандалам. Так, в прошлом году Администрация города Уфы, приобретая печи, указала в конкурсной документации технические параметры продукции, полностью совпадающие с характеристиками кремационной линии Tabo-CS. В результате аукцион был остановлен антимонопольной службой. Источники на рынке сказали Лайфу, что нередко техзадание к госзакупке на такие установки оформляют, вообще избегая слов, связанных с "печами" или "кремацией". С помощью таких уловок можно миновать открытый конкурс и заблаговременно договориться с нужным подрядчиком.

— На рынке большой спрос на печи, но в каждом городе есть лоббистские группировки, которые "курируют" похоронную отрасль и всячески противодействуют строительству крематориев. Владельцы кладбищ иногда даже возводят собственные крематории, чтобы никто другой их не открыл. И при этом не кремируют. Официальный оборот рынка похоронных услуг — 60 млрд рублей, а нелегальный — свыше 200 млрд, — делится Сулоев.

Позиция Русской православной церкви по поводу крематориев неоднозначна. Хотя в последние годы религиозная организация стала более либеральной в вопросах погребения, в марте председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда согласился с епископом Сарапульским и Можгинским Антонием, выступившим против строительства таких сооружений. По мнению представителя РПЦ, власти не должны заниматься "дешёвой" кремацией.

Авторы

Александр Колесников