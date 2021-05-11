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Apple может потерять 2,1 млрд долларов из-за одного иска

Британские пользователи App Store подготовили коллективный иск к корпорации Apple. Клиенты уверены, что они переплачивали за приложения в App Store, и требуют от американской корпорации вернуть более двух миллиардов долларов.

11 мая 2021, 15:31
<p>Фото © Getty Images / Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket

Иск к Apple был зарегистрирован в Лондонском апелляционном суде. Потерпевших в суде будет представлять профессор Рейчел Кент. Юрист считает, что Apple злоупотребляла доминирующим положением на рынке магазинов приложений и необоснованно взимала с разработчиков комиссию в 30%, из-за чего приложения и сервисы становились дороже для покупателей.

В Apple заявили, что будут рады доказать в суде преданность пользователям, и напомнили, что большая часть приложений в App Store распространяется бесплатно. Однако истцы утверждают, что Apple использовала монопольное положение на рынке, ограничивая потенциальную конкуренцию и вынуждая людей пользоваться платёжными инструментами Apple.

Компенсацию могут получить все жители Великобритании, которые с октября 2015 года и по настоящий момент оплачивали подписки в App Store, совершали трансакции в приложениях или приобретали ПО в магазине приложений.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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