В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил Гидрометцентр.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 12 мая.

Ранее синоптики сообщали, что в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов тепла всю неделю. Сначала потепление придёт в центр Европейской России, а затем отправится в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.

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