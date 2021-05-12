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В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности

В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

12 мая 2021, 00:28
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил Гидрометцентр.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Модель надела шорты для жаркой погоды, которые были настолько рваными, что стыдно просто смотреть

Модель надела шорты для жаркой погоды, которые были настолько рваными, что стыдно просто смотреть

Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 12 мая.

Ранее синоптики сообщали, что в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов тепла всю неделю. Сначала потепление придёт в центр Европейской России, а затем отправится в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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