В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности
В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил Гидрометцентр.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 12 мая.
Ранее синоптики сообщали, что в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов тепла всю неделю. Сначала потепление придёт в центр Европейской России, а затем отправится в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.
Лента новостей
Выбор редакции
"Летняя погода": Аномальное тепло придёт в Центральную Россию и отправится в Сибирь
В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности
"Ушли за знаниями — остались там навечно": Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз
Президент Молдавии выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Казани
"Его не узнать": Леонардо Ди Каприо поделился новым фото и напугал фанатов
Комментариев: 0