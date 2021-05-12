Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья
Самые скромные запросы у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка.
Фото © Shutterstock
Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, россияне хотели бы получать в месяц 173 тысячи рублей. При этом наиболее высокие запросы традиционно оказались у жителей Москвы, свидетельствует исследование портала SuperJob.
"Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно", — приводит данные исследователей РИА "Новости".
Жителям Москвы для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц, Владивостока — 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. Самые скромные запросы у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей).
Ранее опрос показал, сколько россиян останется без денег через неделю после увольнения.
Выбор редакции
Россияне назвали День Победы самым важным праздником
Иммунолог раскрыл необходимость трёхкратной вакцинации от коронавируса
В Госдуме объяснили, чем может быть полезен закон о "добровольном запрете" на кредиты
Омбудсмен рассказала о семье задержанного за стрельбу в казанской гимназии
Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии
Комментариев: 0