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Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья

Самые скромные запросы у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка.

12 мая 2021, 04:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, россияне хотели бы получать в месяц 173 тысячи рублей. При этом наиболее высокие запросы традиционно оказались у жителей Москвы, свидетельствует исследование портала SuperJob.

"Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно", — приводит данные исследователей РИА "Новости".

Жителям Москвы для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц, Владивостока — 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. Самые скромные запросы у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей).

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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