YouTube инвестирует 100 млн долларов, чтобы догнать TikTok
Популярный видеохостинг выделит на стимуляцию пользователей сервиса YouTube Shorts 100 млн долларов в течение года. Сервис коротких видео должен помочь Google в конкуренции с китайским приложением.
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Средства из фонда Shorts Fund получат тысячи пользователей YouTube за создание оригинального видеоконтента. Определять тех, кто получит денежное вознаграждение, будет сам YouTube, обращаться в фонд за инвестициями бесполезно.
Деньги получат те пользователи, чьи ролики наберут определённое количество просмотров. Ежемесячно деньги от YouTube будут получать тысячи создателей контента. При этом в YouTube не рассказывают, сколько именно просмотров должно набрать видео, чтобы его создатель получил средства из созданного фонда.
Руководство видеохостинга упирает на то, что контент должен быть оригинальным, однако в компании не уточняют, должен ли он быть оригинальным только для YouTube или те, кто создавал видеоролики в приложениях Reels, Snapchat или TikTok, тоже смогут претендовать на премии. Кстати, Snapchat, популярный в США, ежедневно выплачивает пользователям по миллиону долларов в качестве вознаграждения за создание оригинального контента.
За последние три года YouTube выплатил пользователям оригинальной платформы более 30 млрд долларов. Его создатели вкладываются в борьбу с TikTok и в Facebook. Их приложение Reels, являющееся частью соцсети Instagram, пыталось переманить на свою сторону наиболее популярных пользователей приложения TikTok.
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