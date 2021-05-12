YouTube инвестирует 100 млн долларов, чтобы догнать TikTok

Средства из фонда Shorts Fund получат тысячи пользователей YouTube за создание оригинального видеоконтента. Определять тех, кто получит денежное вознаграждение, будет сам YouTube, обращаться в фонд за инвестициями бесполезно.

Деньги получат те пользователи, чьи ролики наберут определённое количество просмотров. Ежемесячно деньги от YouTube будут получать тысячи создателей контента. При этом в YouTube не рассказывают, сколько именно просмотров должно набрать видео, чтобы его создатель получил средства из созданного фонда.

Руководство видеохостинга упирает на то, что контент должен быть оригинальным, однако в компании не уточняют, должен ли он быть оригинальным только для YouTube или те, кто создавал видеоролики в приложениях Reels, Snapchat или TikTok, тоже смогут претендовать на премии. Кстати, Snapchat, популярный в США, ежедневно выплачивает пользователям по миллиону долларов в качестве вознаграждения за создание оригинального контента.

За последние три года YouTube выплатил пользователям оригинальной платформы более 30 млрд долларов. Его создатели вкладываются в борьбу с TikTok и в Facebook. Их приложение Reels, являющееся частью соцсети Instagram, пыталось переманить на свою сторону наиболее популярных пользователей приложения TikTok.

Авторы