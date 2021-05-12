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TikTok поможет устроиться на работу

Китайская социальная сеть начала тестировать сервис поиска сотрудников для компаний. В первую очередь новый сервис будет популярен у поколения Z. Функция поиска сотрудников уже работает на тестовой фокус-группе.

12 мая 2021, 08:46
<p>Фото © Getty Images/Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket </p>

Фото © Getty Images/Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket

Платформа поиска сотрудников работает не внутри TikTok, а на отдельной интернет-странице. На этой странице бренды могут размещать интересующие их вакансии, а пользователи — публиковать свои видеорезюме, в которых они смогут в оригинальной форме рассказать о своих навыках и предыдущих местах работы.

Впоследствии пользователям TikTok будет предложено разместить свои видеорезюме в профилях своих страниц для дополнительной популяризации нового сервиса. Как скоро сервис поиска работы станет доступен широкому кругу пользователей, пока не сообщается.

Примечательно, что идею использовать TikTok как платформу для рекрутинга предложили компании сами пользователи. Руководство социальной сети обратило внимание на рост популярности видео, в которых представители поколения Z обменивались друг с другом советами по развитию карьеры, и решили доработать платформу для большей привлекательности среди соискателей.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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