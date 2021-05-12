Банк не отвечает или временно недоступен: 1 июня в России могут отключиться все банкоматы

Риск отключения банкоматов, POS-терминалов и другого оборудования, подключённого к интернету с помощью корпоративных сим-карт, работающих по принципу M2M (machine 2 machine), возник из-за того, что операторы не могут внести данные о корпоративных симках в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) — по словам представителей сотовых операторов, в ЕСИА просто отсутствует возможность внести эти данные.

В итоге 1 июня 2021 года, если следовать букве закона, операторы должны будут прекратить предоставление услуг связи через сим-карты, установленные в банковских терминалах, вендинговых аппаратах и других устройствах, которые управляются через беспроводное соединение.

Теоретически Минцифры уже предоставило операторам сотовой связи отсрочку для регистрации сим-карт корпоративных клиентов, теперь эту процедуру можно завершить до 30 ноября 2021 года. Однако операторы предупреждают, что отсрочка не распространяется на сим-карты, установленные в устройствах, а значит, они должны будут быть деактивированы.

Представители Минцифры сообщили, что функционал для регистрации M2M-сим-карт откроется на портале "Госуслуги" к июню 2021 года. На то, чтобы внести данные обо всех сим-картах, установленных в банкоматах и других устройствах, работающих по принципу M2M, операторам будет дано три месяца дополнительно.

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