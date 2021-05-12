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Маленький Бейрут: эксперты оценили возможность взрыва в квартире Галявиева

Следователи изучают многочисленные боеприпасы и компоненты для самодельной взрывчатки, которые обнаружили в квартире 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую гимназию № 175. Опрошенные Лайфом эксперты говорят, что взрывчатки вполне бы хватило, чтобы разнести несколько квартир.

12 мая 2021, 14:56
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Правоохранители, проводившие обыск в квартире Ильназа Галявиева, подвергались смертельной опасности. Всё указывает на то, что помимо нападения на школу он планировал устроить взрыв в доме. В его жилище обнаружили пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", одну упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, соду, часовой механизм, весы, гвозди, несколько пачек сухого горючего и коробки с патронами.

11 мая утром Галявиев отправился в школу, но предварительно пытался поджечь свою квартиру. Он облил дверь селитрой, поджёг её и вышел в подъезд. Убийца рассчитывал на то, что находящиеся в квартире компоненты взорвутся. Однако огонь так и не разгорелся.

Сгоревшая дверь. Фото © LIFE

Сгоревшая дверь.

Фото © LIFE

Бывший инженер-взрывотехник МВД Андрей Рохлин пояснил, что Галявиев мог устроить серию взрывов, но основной целью, вероятнее всего, была именно школа.

Если я правильно понимаю, то стрелок готовился к двум разным подрывам. Для школы, насколько я могу судить, были заготовлены кустарные взрывные устройства с поражающими элементами — болтами, гайками, гвоздями. Обрушения конструкции с помощью такого устройства добиться нельзя, но вот радиус поражения он планировал увеличить совершенно точно.

Рохлин добавил, что при сильном взрыве части гвоздей и других железных компонентов летят в разные стороны с высокой скоростью и наносят тяжёлые травмы, вызывают сильные кровотечения, поражают голову, глаза, могут перебивать кровеносные сосуды.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Насколько я вижу по фото, эти устройства должны были сработать в школе в определённое время, там был и таймер для этого, — отметил Рохлин.

По его словам, последствия взрыва селитры в квартире могли быть масштабными.

Здесь важно всё: и объём взрывчатки, и наличие или отсутствие в помещении других горючих материалов. Он вполне мог перебить газовый вентиль и устроить взрыв. Что случилось бы в этом случае, трудно даже предположить. В принципе, в случае с селитрой и газом можно вспомнить Бейрут и взрыв в порту. Вот могли бы случиться такой мини-Бейрут в пределах одной квартиры и горение дальше по подъезду. Устройство могло сработать и в определённый момент при обыске или при попытке его обезвредить. Если бы это произошло, то выжить в таких условиях проблематично даже со средствами защиты.

Фото © LIFE Shot

Фото © LIFE Shot

Не меньше вопросов вызывает и подготовка Галявиева для действий в школе. По словам специалиста по стрелковому вооружению, руководителя YouTube-канала Lazarev Tactical Константина Лазарева, найденных у стрелка запасов хватило бы на многочасовую перестрелку со спецназом.

С ружьями такого типа я хорошо знаком. Оно ничем не выделяется, самое обычное. Но, судя по фото с обыска, по вскрытым коробкам, он взял с собой не менее 400 патронов. Просто взять и расстрелять такое количество боеприпасов сложно. Это примерно час времени, если просто стоять и стрелять. А с поправкой на тактические перемещения это сильно больше. Если бы он забаррикадировался и начал вести огонь по сотрудникам полиции и спецназа, то это была бы достаточно серьёзная перестрелка.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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