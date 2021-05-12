ФСБ предложила спецслужбам Запада обмениваться ключами шифрования социальных сетей

Контртеррористическая инициатива, предложенная ФСБ РФ, состоит в том, чтобы правоохранительные органы различных стран могли оперативно получать доступ к зашифрованной информации, размещаемой злоумышленниками в социальных сетях и мессенджерах.

О том, что иностранные спецслужбы готовы взаимодействовать по этому направлению с ФСБ РФ, в интервью РИА "Новости" рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он не стал раскрывать подробности того, как будет выглядеть механизм обмена ключами шифрования между спецслужбами, но отметил, что на Западе инициативу России восприняли позитивно.