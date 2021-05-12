ФСБ предложила спецслужбам Запада обмениваться ключами шифрования социальных сетей
О том, что инициатива ФСБ РФ была положительно воспринята западными спецслужбами, рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Предполагается, что универсальная система депонирования ключей шифрования позволит спецслужбам более эффективно противостоять террористическим угрозам.
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Контртеррористическая инициатива, предложенная ФСБ РФ, состоит в том, чтобы правоохранительные органы различных стран могли оперативно получать доступ к зашифрованной информации, размещаемой злоумышленниками в социальных сетях и мессенджерах.
Обмен ключами шифрования между спецслужбами ускорит разыскные мероприятия и позволит противостоять пропаганде насилия, терроризма и радикализации молодёжи.
О том, что иностранные спецслужбы готовы взаимодействовать по этому направлению с ФСБ РФ, в интервью РИА "Новости" рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он не стал раскрывать подробности того, как будет выглядеть механизм обмена ключами шифрования между спецслужбами, но отметил, что на Западе инициативу России восприняли позитивно.
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