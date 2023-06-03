Лучшие бренды Союза: в чём СССР превосходил Америку Оглавление Космос Север Авиация СССР выиграл у США газовую войну Мы лучшие В истории XX века был период, когда СССР практически выиграл гонку вооружений и победил в холодной войне. Американцы не любят об этом вспоминать, ведь в конце 1970-х — начале 1980-х годов их страна переживала серьёзный системный кризис и начала отставать от СССР. 17584 17584 Атомный ледокол "Ленин" во льдах Северного Ледовитого океана. Фото © ТАСС / Марк Редькин, © Wikipedia / Godai

Космос

Собственно, США стали отставать от СССР ещё в конце 1950-х годов. Известные слова "Когда советский спутник облетел вокруг Земли, США превратились во второстепенную державу" американский писатель-фантаст Артур Кларк произнёс в 1957 году. Знаменитый писатель Стивен Кинг в это время был десятилетним ребёнком. Он вспоминал, что новость эта была встречена гробовым молчанием. И совсем уже американцы приуныли, когда СССР 12 апреля 1961 года первым запустил в космос ракету с космонавтом Юрием Гагариным.

СССР. 3 июня 1980 г. Орбитальный комплекс "Салют-6" – "Союз-35". Фото © Фотохроника ТАСС

Первым СССР достиг и Луны: станция "Луна-2" опустилась на поверхность спутника Земли 14 сентября 1959 года. Единственная национальная космическая станция американцев продержалась в рабочем состоянии около года — с мая 1973-го по февраль 1974 года. Она приняла всего три экспедиции "Аполлон" и сошла с орбиты в 1979 году. Не очень разумное использование средств.

Наши первые орбитальные станции тоже поначалу служили недолго — четыре-пять лет. Но уже "Салют-6", запущенный в 1983 году, прослужил стране восемь лет и был выведен из строя в 1991 году. За это время станция приняла 11 экспедиций, на ней работали пять основных экипажей, а на её борту побывали космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. К станции пристыковывались 17 пилотируемых и два беспилотных корабля "Союз" и "Союз Т", 12 грузовых кораблей "Прогресс" и один грузовой корабль "Космос-1267".

Но настоящей рекордсменкой стала станция "Мир": запущенная в 1986 году, она пережила распад страны, её становление в новых экономических условиях и была выведена из строя только в 2001 году. За это время станция приняла 28 экспедиций, на ней побывали 104 космонавта из 12 стран мира, которые провели на её борту 23 тысячи экспериментов. Именно на борту станции "Мир" был поставлен рекорд пребывания человека в космосе: космонавт Валерий Поляков провёл на ней 437 суток.

Север

Через десять лет после войны СССР приступил к созданию первого в мире атомного ледокола. Его назвали "Ленин" и спустили на воду в 1959 году. За 30 лет работы "Ленин" провёл по Северному морскому пути 3740 судов. Ни один из американских ледоколов так и не сравнился с нашим первопроходцем по мощи, а аналоги быстро выработали ресурс и были списаны из-за частых поломок. Советский же ледокол трудился в гораздо более тяжёлых условиях и показал, что для русских нет непреодолимых льдов.

Атомный ледокол "Ленин", 1976 год. Фото © ТАСС / Степан Губский, Семён Майстерман

Судно было настолько уникальным, что на его борту не преминули побывать и англосаксы, среди которых были премьер-министр Британии Гарольд Макмиллан и вице-президент Штатов Ричард Никсон. Россия до сих пор держит первенство по количеству ледоколов: сейчас у нашей страны 41 ледокол. Это суда разных типов и мощности, но все они служат одному — обеспечению безопасного прохода судов во льдах. Кстати, в 2021 году должен быть введён в эксплуатацию ещё один ледокол "Атомфлота" — "Сибирь".

Авиация

Ставить рекорды в сфере пилотирования самолётов СССР стал ещё до войны: в 1937 году самолёт АНТ под пилотированием лётчиков Чкалова, Белякова и Байдукова совершил перелёт Москва — Северный полюс — Ванкувер, дальность которого составила 9130 километров. До наших "соколов Сталина" ни один из американцев на этот перелёт так и не решился.

В 1988 году в СССР поднялся в воздух самый большой в мире грузовой самолёт "Мрия" Ан-225. Этот гигант был способен поднимать груз до 250 тонн и был предназначен для перевозки советского многоразового космического челнока "Буран". В 1989 году самолёт был продемонстрирован на авиасалоне в Ле-Бурже и вызвал неподдельный интерес "партнёров". К сожалению, во время развала СССР самолёт оказался на территории Украины и остался у "небратьев". Второй экземпляр "Мрии" завершить так и не успели.

Многоразовый космический корабль "Буран" и грузовой самолёт Ан-225 "Мрия". СССР. Московская область. 23 мая 1989 г. Фото © ТАСС / Яцина Владимир

Но это ещё не всё: начиная с 1980 года СССР приступил к серийному выпуску самых больших в мире грузовых вертолётов Ми-26МТ. Они поднимали в воздух до 20 тонн груза и сначала использовались только в армии — перевозили грузы и солдат. Позже появились и гражданские версии Ми-26. Этот вертолёт до сих пор служит России верой и правдой — его выпускают на заводе концерна "Росвертол" в Ростове-на-Дону. Вертолёт с удовольствием покупают другие страны, среди которых Китай, Индия, Алжир, Мексика и Венесуэла.

Самый большой парк вертолётов Ми-26 находится у компании "Скол" — он насчитывает 37 воздушных судов. Вертолёты обслуживают нефтяников и газовиков, ведущих работы под Сургутом.

До сих пор непревзойдённым остался уникальный дальний бомбардировщик "Белый лебедь" — Ту-160. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности впервые поднялся в воздух в 1981 году. На этом самолёте СССР установил 46 мировых рекордов, среди которых рекорды дальности (20 тысяч километров) и продолжительности полёта (25 часов). Бомбардировщик и сейчас не потерял своей актуальности (спасибо гениальным советским конструкторам), и в 2018 году его производство было возобновлено.

В 1955 году в СССР в воздух поднялся первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104, а через год он был выведен на пассажирские линии. Первенство СССР держал два года. США вывели такой же лайнер на линии только в 1958 году.

СССР. 22 ноября 1961 г. Советский пассажирский реактивный самолёт Ту-104 компании "Аэрофлот" во время полёта. Фото © ТАСС / Борис Вдовенко

Кроме этого, наша страна была единственной в мире, которая производила самолёты исключительно за свой счёт, не прибегая к поставкам из-за рубежа. СССР производил всё — от турбин до шин для шасси. Мера эта была, конечно, вынужденной — Запад предпочёл бы, чтобы советские люди ходили пешком. В 1976 году советская компания "Аэрофлот" выполняла полёты в четыре тысячи населённых пунктов внутри страны и в сто зарубежных государств и перевозила за год сто миллионов пассажиров.

СССР выиграл у США газовую войну

Сейчас история с "Северным потоком – 2" известна всем. Но и в те годы США старались помешать Советскому Союзу продавать газ в Европу. Война шла с 1981 по 1984 год, и СССР её выиграл. В результате он провёл в Европу две нитки газопровода, и страна смогла каждый год получать доход в 15–20 миллиардов долларов, а кроме этого, могла влиять на европейскую политику.

Всё было примерно так же, как и сейчас. СССР ещё в 1973 году провёл газопровод "Союз" в ФРГ. Европейцы обрадовались газу и дали Советскому Союзу кредиты на постройку газопроводов на очень выгодных условиях. Кубометр газа тогда продавали за 146 долларов. Это не понравилось США: там подсчитали, что СССР за короткий период сможет посадить Европу на газовую иглу, предоставив ей 100% всего газа, в котором та нуждалась.

Магистральный газопровод "Союз". СССР. 2 августа 1980 г. Пункт очистки газа.Фото © ТАСС / Владимир Мигович

США соблазняли Европу самыми разными проектами — обещали завалить их углём и наладить из него производство топлива, провести трубопровод из Норвегии или Ирана, но западноевропейские страны от таких прожектов отказались. Они не хотели ссориться с могущественным соседом. Кроме этого, страны Западной Европы переживали экономический кризис, а газопровод давал рабочие места.

Тогда США прибегли к санкциям — запретили своей компании "Дженерал электрик" продавать в СССР лопатки турбин для газоперекачивающих станций. Советский Союз стал закупать их у Франции. Дошло до того, что США перекрыли Европе доступ на свой рынок, но и это вопроса не решило — советский газ в Западную Европу всё же пошёл. Санкции дали новый толчок к развитию промышленности — на Невском заводе СССР наладил производство своих газоперекачивающих станций мощностью до 25 тысяч киловатт.

В 1983 году русский газ пошёл в Польшу и ГДР, через год он пришёл в Австрию и Францию. Начиная с 1984 года СССР поставлял в ФРГ по десять с половиной миллиардов кубометров газа в год. Всего же поставки газа за рубеж достигали 59 миллиардов кубометров.

Мы лучшие

Кстати, темпы роста производительности труда в советской промышленности в 1986 году опережали США. У них коэффициент роста составлял 2,0, а в СССР он был 3,2. Прирост объёмов промышленного производства в VIII пятилетке оставлял 50%, а в IX — 43%. То есть рост объёмов производства в год составлял 9–10%!

СССР. Ленинград. 25 мая 1986 г. Артисты народного театра Гатчинского Дома культуры созывают людей на представление. Фото © ТАСС / Юрий Белинский, Николай Науменков

Разумеется, найдутся охотники поныть, мол, это всё промышленность, а советские люди получали мало и ходили голыми. Действительно, в соответствии со статистикой ВВП на душу населения в СССР был равен 60% от этого же показателя в США. Но, во-первых, американская статистика — хитрая штука. Капиталисты включали в неё абсолютно всё. Если вы, например, десять раз за год продали свой дом и выкупили его обратно — все суммы сделок включались в статистику. А во-вторых, мы конкурировали со страной, на территории которой больше двухсот лет не было никаких войн и революций. Наша же страна в XX веке пережила две мировые войны и разрушительную интервенцию, в которой, кстати, участвовали и американцы. И если у кого-то после этого хватит духу называть русских бездельниками, то это явно враг — внешний или внутренний.

Согласно той же статистике, в 1990 году СССР по уровню жизни входил в первую десятку самых развитых стран мира и превосходил США по производству стали в 1,8 раза, по добыче нефти — в 1,6 раза и газа — в 1,5 раза, по производству минеральных удобрений — в 1,4 раза, по производству металлорежущих станков — в 1,5 раза, а тракторов — в 4,7 раза. При этом жильё и медицина были бесплатными, а коммунальные платежи — символическими.

Авторы Майя Новик