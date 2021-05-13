19-летний Ильназ Галявиев получил разрешение на покупку гладкоствольного оружия, устроил дома лабораторию по изготовлению взрывчатки и 11 мая 2021 года расстрелял двух учителей и семерых детей в школе, которую окончил три года назад. После этого ряд публичных персон поспешили обвинить в трагедии компьютерные игры, которые якобы провоцируют детей на агрессию в реальном мире. Однако детские психологи, которых опросил Лайф, не согласны с этими выводами и считают, что компьютерные игры нельзя обвинять в школьных шутингах.

Прямой связи между компьютерными играми и детской агрессией нет, и однозначно утверждать, что игры вызывают эту агрессию, нельзя. Напротив, погружение ребёнка в виртуальный мир может сигнализировать его родным и близким о том, что его что-то не устраивает в реальной жизни и он пытается укрыться от проблем и конфликтов в компьютерной игре Александр Покрышкин Детский психолог

Научные исследования, которые проводились в США и России, также говорят о том, что прямой корреляции между агрессией в реальном мире и увлечением компьютерными играми не существует.

Ещё в 2015 году американская ассоциация психологов провела исследование, в ходе которого изучалась связь между насильственными преступлениями и продажами видеоигр. Выяснилось, что те, кто ищет в Интернете информацию о новых релизах видеоигр, не разыскивают там же оружие или другие возможности и инструменты для проявления агрессии в реальном мире.

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В США провели десятилетнее исследование уровня агрессии у геймеров, увлекающихся популярной игрой Grand Theft Auto и другими тайтлами с высоким уровнем насилия в виртуальном мире. Результаты этого исследования были опубликованы 11 января 2021 года.

Учёные выделили три группы подростков. В первую группу вошли дети, заинтересованные в высокоагрессивных играх (уровень агрессии в играх измерялся по пятибальной шкале), их набралось 4% от общего числа наблюдаемых детей. 23% подростков предпочитали игры со средним уровнем агрессии, а оставшиеся 73% наблюдаемых начинали играть в неагрессивные игры. В течение 10 лет интерес к агрессивным играм у детей развивался следующим образом: первая группа к середине исследования снизила уровень агрессии в играх, а к концу десятилетнего периода снова немного его нарастила; вторая группа подростков нарастила уровень агрессии (исключительно в играх) к концу исследования; третья группа детей к концу исследования незначительно нарастила уровень агрессивного поведения в играх.

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При этом учёные отмечали, что в целом у детей снижался уровень тревожности. Исследование показало, что девочки и мальчики одинаково двигались по кривой снижения и роста насилия в играх, но у мальчиков уровень агрессии изначально был несколько выше.

Было бы слишком примитивно и просто говорить о том, что жестокие компьютерные игры сигнализируют об агрессии ребёнка. Я считаю, что проблема гораздо более серьёзная и её нужно рассматривать не столь однобоко и примитивно. Чтобы подобного не происходило, ребёнок должен находиться в здоровом обществе как внутри семьи, так и внутри школы. Был ли там на самом деле буллинг или не был? Школа на самом деле не то место, где ребёнок получает всё необходимое для своего психологического развития. Наоборот, зачастую именно в школе состояние ребёнка усугубляется, особенно в подростковом возрасте, когда он ощущает свою несостоятельность, ненужность, бесперспективность. Об этом нужно серьёзно думать и говорить. Если бы можно было запретить Интернет или выключить агрессивные игры, это было бы слишком легко. Я часто вижу, как дети, наоборот, прячутся от реального мира в виртуальном пространстве Елена Морозова Центр психолого-педагогической поддержки семьи "Нелишние дети", директор, детский клинический психолог

Ещё одно исследование, посвящённое влиянию компьютерных игр, опубликовано Федерацией компьютерного спорта России. В статье магистра педагогики и психологии Балкумис Секеновой говорится о том, что агрессивные компьютерные игры теоретически могут нанести вред неокрепшей детской психике, но они также помогают детям учиться управлять агрессией. "Отсутствие компьютерных игр может привести к волне насилия в мире, ведь детей учат проявлять только любовь, не давая им ни малейшего понятия о том, как управлять агрессией. Каждый человек нуждается в выплеске эмоций, которыми чаще всего является агрессия", — пишет Балкумис Секенова.

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О том, что бывшему школьнику, вероятно, не хватало внимания окружающих, может говорить тот факт, что о сильных головных болях и поражении головного мозга стало известно только после трагедии. В 2017 году, имея диагноз "энцефалопатия", Ильназ был признан годным к военной службе.