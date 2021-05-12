Власти Петербурга ограничили самокаты в скорости
Пользователям кикшеринговых электросамокатов в Петербурге запретили двигаться на них со скоростью быстрее 15 км/ч и определили правила парковки мобильного электротранспорта.
Фото © ТАСС/Роман Пименов
Ограничить скорость обяжут не водителей самокатов, а компании-операторы, которые предоставляют их в прокат. В случае если они не имеют технической возможности ограничить скорость устройства, их обяжут уведомлять пользователей о необходимости соблюдать скоростной режим и блокировать аккаунты нарушителей.
Кроме того, электросамокаты теперь будет запрещено оставлять рядом с метро и остановками общественного транспорта. Расстояние от станций метрополитена и остановок должно составлять не менее 15 метров.
К обсуждению ограничений для пользователей микромобильного транспорта привлекли представителей ГИБДД города, кикшеринговые сервисы Urent, WHOOSH и "Молния". Глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что вводимые ограничения направлены на упорядочение эксплуатации мобильного электротранспорта, а также на то, чтобы перемещение по городу было комфортным и безопасным для всех участников движения.
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