На турнире по Dota 2 разыграют $40 млн
Соревнование киберспортсменов The International пройдёт в Стокгольме после годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
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Групповой этап соревнований начнётся 5 августа 2021 года. Это один из крупнейших ивентов в мире киберспорта. Пока не известно, смогут ли фанаты присутствовать на турнире или он будет проводиться в закрытом формате, только для киберспортивных команд.
Компания Valve, которой принадлежит игра Dota 2, сообщила поклонникам, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией и будет дополнительно уведомлять всех интересующихся о формате соревнований.
В 2020 году не прекращались только киберспортивные соревнования и турниры, так как они проводились онлайн и зрители присутствовали на них виртуально. В частности, аналитики рынка видеоигр отмечали возросший интерес зрителей к соревнованиям по CS:GO и Starcraft II, а также по Dota 2 (одна из самых популярных кибердисциплин в мире).
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