Сбербанк выпустил новое приложение для частных инвесторов — "Сбер.Инвестор"

В новом приложении помимо инструментов для инвестиций появятся подсказки для инвесторов, учебные курсы и круглосуточная поддержка в онлайн-чате.

В мае "Сбер.Инвестор" станет доступен пользователям iOS и App Store, а в июне приложение появится в Google Play для смартфонов, работающих на Android.

Первоначально пользователям будут доступны оба приложения — и старое, и новое, однако впоследствии поддержка приложения "Сбербанк инвестор" будет прекращена.

В новом приложении клиенты Сбера смогут авторизоваться, используя систему "Сбер ID", кроме того, появится интеграция с мобильным банком и общим чатом поддержки пользователей. Также пользователям станут доступны push-уведомления об изменениях котировок, история операций и суммы комиссий за них.

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