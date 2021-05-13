Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Глава государства отметил, что последователи ислама в России вносят значительный вклад в жизнь страны.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Сегодня по всему миру мусульмане отмечают Ураза-байрам. Со священным праздником российских последователей ислама поздравил президент России Владимир Путин. Текст его поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", — говорится в публикации.
Президент отметил, что мусульманские организации в России вносят значительный вклад в жизнь страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, а также уделяют значительное внимание благотворительным, образовательным и просветительским инициативам.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поздравил еврейскую общину в России с Днём спасения и освобождения, который приурочен к победе над фашизмом и отмечается ежегодно 6 мая.
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