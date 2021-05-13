Илон Маск отказался от биткоина

Основатель и руководитель компании Tesla принял решение приостановить продажу своих электрокаров за биткоины в связи с тем, что при майнинге криптовалюты сжигается много ископаемого топлива.

Об этом обеспокоенный экологичностью миллиардер сообщил через Twitter.

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Примечательно, что в феврале текущего года Илон Маск заработал на росте курса криптовалют несколько миллиардов долларов. Он успешно рекламировал биткоины и другую криптовалюту в Twitter, заявляя о том, что за электронными деньгами будущее.

За скобками также остался вопрос экологичности производства аккумуляторных батарей для автомобилей Tesla. Выпуск литийионных батарей является одним из наиболее неэкологичных производств.

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