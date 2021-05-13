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Илон Маск отказался от биткоина

Tesla больше не будет продаваться за биткоины. Илон Маск, увеличивший своё состояние на несколько миллиардов долларов за счёт роста курса криптовалюты, обеспокоился экологичностью майнинга.

13 мая 2021, 07:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Основатель и руководитель компании Tesla принял решение приостановить продажу своих электрокаров за биткоины в связи с тем, что при майнинге криптовалюты сжигается много ископаемого топлива.

Об этом обеспокоенный экологичностью миллиардер сообщил через Twitter.

Скриншот © LIFE

Скриншот © LIFE

Примечательно, что в феврале текущего года Илон Маск заработал на росте курса криптовалют несколько миллиардов долларов. Он успешно рекламировал биткоины и другую криптовалюту в Twitter, заявляя о том, что за электронными деньгами будущее.

За скобками также остался вопрос экологичности производства аккумуляторных батарей для автомобилей Tesla. Выпуск литийионных батарей является одним из наиболее неэкологичных производств.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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