Илон Маск отказался от биткоина
Tesla больше не будет продаваться за биткоины. Илон Маск, увеличивший своё состояние на несколько миллиардов долларов за счёт роста курса криптовалюты, обеспокоился экологичностью майнинга.
Фото © Shutterstock
Основатель и руководитель компании Tesla принял решение приостановить продажу своих электрокаров за биткоины в связи с тем, что при майнинге криптовалюты сжигается много ископаемого топлива.
Об этом обеспокоенный экологичностью миллиардер сообщил через Twitter.
Скриншот © LIFE
Примечательно, что в феврале текущего года Илон Маск заработал на росте курса криптовалют несколько миллиардов долларов. Он успешно рекламировал биткоины и другую криптовалюту в Twitter, заявляя о том, что за электронными деньгами будущее.
За скобками также остался вопрос экологичности производства аккумуляторных батарей для автомобилей Tesla. Выпуск литийионных батарей является одним из наиболее неэкологичных производств.
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