Google потерял в Италии 102 млн долларов

Google получил штраф от итальянского антимонопольного ведомства AGCM за недопуск компании Enel X с их картографическим сервисом JuicePass в магазин приложений Google Play. Вместо итальянского приложения пользователям предлагалось пользоваться сервисом Google Maps.

Итальянские разработчики хотели получить доступ к платформе Android Auto, работающей в большинстве современных автомобилей, в том числе на итальянских Fiat.

Помимо штрафа итальянский регулятор обязал Google допустить к инструментам для создания приложений на Android Auto и другие компании-разработчики.

Напомним, в России производителей смартфонов законодательно обязали предустанавливать на устройства приложения русских разработчиков. После принятия этого закона даже произошёл небольшой скандал. Samsung сделал приложения от компании "Яндекс" неудаляемыми, что вызвало возмущение пользователей.

После этого разработчики приложений и производители смартфонов попросили Минцифры уточнить приказ, добавив в него пункт, разрешающий пользователям сразу удалять те приложения, в которых они не нуждаются.

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