Google потерял в Италии 102 млн долларов
Итальянские чиновники оштрафовали американскую интернет-корпорацию за злоупотребление монопольным положением на рынке. Google не допускал итальянскую компанию на рынок Италии.
Фото © Shutterstock
Google получил штраф от итальянского антимонопольного ведомства AGCM за недопуск компании Enel X с их картографическим сервисом JuicePass в магазин приложений Google Play. Вместо итальянского приложения пользователям предлагалось пользоваться сервисом Google Maps.
Итальянские разработчики хотели получить доступ к платформе Android Auto, работающей в большинстве современных автомобилей, в том числе на итальянских Fiat.
Помимо штрафа итальянский регулятор обязал Google допустить к инструментам для создания приложений на Android Auto и другие компании-разработчики.
Напомним, в России производителей смартфонов законодательно обязали предустанавливать на устройства приложения русских разработчиков. После принятия этого закона даже произошёл небольшой скандал. Samsung сделал приложения от компании "Яндекс" неудаляемыми, что вызвало возмущение пользователей.
После этого разработчики приложений и производители смартфонов попросили Минцифры уточнить приказ, добавив в него пункт, разрешающий пользователям сразу удалять те приложения, в которых они не нуждаются.
Выбор редакции
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения "Улица героев"
YouTube инвестирует 100 млн долларов, чтобы догнать TikTok
Сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ
Автоэксперт: Проверок ГИБДД боятся только "серые" автошколы
Российский писатель признался, зачем выдвинул Путина на Нобелевскую премию
Комментариев: 0