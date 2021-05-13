Евросаркофаг стал причиной роста нейтронного излучения на 40%. Пока это неопасно

В 2018 году на средства Евросоюза и Франции, а также с помощью европейских специалистов над разрушенным ядерным реактором в Чернобыле был построен новый металлический саркофаг. В его строительство инвестировали более двух миллиардов долларов.

Однако в результате именно этот — европейского качества — купол над реактором спровоцировал рост нейтронного излучения на 40% по сравнению с 2016 годом, когда строительство вышло на финальный этап.

Саркофаг, установленный в Чернобыле, оборудован специальными датчиками, которые диагностируют изменение текущих в реакторе ядерных реакций. И эти датчики спустя пять лет напугали наблюдателей.

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Всплеск ядерных реакций был зафиксирован в помещении, которое недоступно для внешнего наблюдения. Эксперты предполагают, что нейтронное излучение растёт в комнате подреактора 305/2, где содержится большое количество ядерного топлива, смешанного с расплавленным песком, бетоном и металлом, который раньше был частью железобетонных конструкций. Этот сплав учёные называют "лавой".

Рост нейтронного излучения говорит о том, что на разрушенной станции растёт реакция ядерного деления. В настоящее время учёные решают, существует ли риск новой аварии, или проблема решится сама собой.

Нил Хаятт из Университета Шеффилда (Великобритания) сравнивает лаву в разрушенном реакторе с углями барбекю и говорит о том, что рост нейтронного излучения напоминает миру: проблема ещё не решена, она только стабилизирована.

Укрытие, построенное над реактором в 1986 году, создавалось в спешке и поэтому было негерметичным. Однако в результате это сыграло на пользу реактору, поскольку через советский саркофаг к расплавленному материалу поступала вода, которая является естественным замедлителем ядерных реакций.

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То есть конструктивные недостатки старого саркофага неожиданно оказались его же достоинствами.

Евросаркофаг, строительство которого было завершено в 2018 году, обошёлся европейским инвесторам в 2,15 млрд евро, причём последние полмиллиарда доплачивали украинцам на последнем этапе строительства в 2016–2018 гг.

Ситуацию с евросаркофагом специально для Лайфа объяснил главный инженер Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Александр Виноградов.

По словам учёного, из-за постоянно выделяющегося от лавы тепла содержащаяся под саркофагом влага высохла и поэтому ядерные реакции распада ускорились.

Ускорение нейтронного распада само по себе не несёт какой-то существенной угрозы. Конечно, для решения проблемы было бы идеально видеть, что происходит внутри, но беспокоиться особо не о чем, за станцией наблюдают хорошие специалисты, наблюдает МАГАТЭ, так что критической ситуации они не допустят Александр Виноградов Главный инженер Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка

Слова нашего эксперта подтверждают и иностранные учёные. Тот же Хаятт уверен, что ситуация некритическая, хоть она и вызывает беспокойство, но не тревогу.

Учёные ждут, когда внутри разрушенного реактора смогут выполнять обследования роботы, так как выяснить, что происходит внутри, всё-таки важно.

По словам Максима Савельева из Института проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины, для поглощения нейтронов может потребоваться гадолиний — твёрдый поглотитель нейтронов, используемый в ядерных реакторах.

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Расчётный срок действия нового саркофага, установленного специалистами из Европы и за счёт Европы, должен составить не менее 100 лет. Но срок службы купола может быть пересмотрен в сторону понижения, если проблемы с ускорением реакций полураспада не прекратятся.