Отобрать и запретить: как ужесточат контроль над оружием после стрельбы в Казани

Ужесточить и проверять

После того как 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял из дробовика учителей и учеников казанской гимназии № 175, в России снова начали обсуждать ужесточение процедуры получения лицензии на оружие. Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании с президентом России Владимиром Путиным высказал свои предложения по этому поводу.

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Предложения главы Росгвардии делятся на пять пунктов:

Повысить возраст для покупки оружия до 21 года. Сейчас купить оружие может любой совершеннолетний человек.

Продавать полуавтоматическое и полугладкоствольное оружие только через пять лет после приобретения гладкоствольного. Фактически Росгвардия предлагает приравнять более простое оружие к нарезному, купить которое можно только через пять лет владения "гладкостволом".

Обязать проходить курсы молодого бойца тех, кто впервые покупает гладкоствольное оружие. Сейчас подготовительные курсы также являются условием получения лицензии.

Выдавать справки на получение оружия только в государственных учреждениях, ввести психологическое тестирование при их выдаче. Сейчас справки на оружие можно сделать в сотнях медучреждений.

Ужесточить требования для получения охотничьего билета.

В 2018 году после массового расстрела в Керчи президент России Владимир Путин заявил, что "ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы" должна быть "жёсткой и персональной". Однако в этом вопросе может появиться и межведомственный конфликт. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что позиция Минздрава в настоящее время препятствует принятию закона о праве Росгвардии проверять достоверность медсправок при выдаче разрешений на оружие.

Уже несколько лет из-за сопротивления Минздрава мы не можем "пробить" закон, дающий право сотрудникам Росгвардии проверять медсправки, которые приносят кандидаты на получение оружия Александр Хинштейн Председатель Комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник директора Росгвардии

Электронный браслет

Радикальные предложения по контролю за покупкой и хранением оружия уже появились. Политолог Александр Лучин заявил, что огнестрельное оружие нужно чипировать, а все его перемещения отслеживать.

Все СМИ облетели кадры, как расстрелявший школьников и учителей Ильназ Галявиев открыто нёс ружьё от дома до гимназии. Никто его не остановил. Техническое решение этой проблемы уже есть. Это система мониторинга лиц, находящихся под домашним арестом. Маленький электронный блочок, который сигнализирует на пульт дежурного ОМВД, если носитель электронного браслета выходит за пределы своего адреса местожительства Александр Лучин Политолог

Мнение с другой стороны

Специалист по стрелковому вооружению, историк Максим Попенкер отметил, что дополнительные запреты, которые обсуждаются после каждого резонансного случая с массовым расстрелом, не сработают.

Здесь нужно больше работы проводить, а не придумывать новые барьеры. Например, больше времени нужно уделять работе с людьми. Изучать потенциального владельца оружия на предмет выявления отклонений важно, но вместе с этим люди должны ощущать, что не нужно стесняться и звонить в полицию, если происходит что-то подозрительное. Работать нужно на всех этапах. Это социальная проблема, ведь такой же ненормальный может и за рулём психануть Максим Попенкер Специалист по стрелковому вооружению, историк

По словам специалиста по стрелковому вооружению, основателя YouTube-канала Lazarev Tactical Константина Лазарева, пока не понятно, какое именно оружие предлагают выдавать с 2021 года — охотничье или травматическое, а сама процедура получения оружия сложна уже сейчас.

Мне кажется, что у нас процедура получения лицензии и так бюрократизирована дальше некуда. Всё слишком долго, сложно и муторно. Что тут поменять, сказать трудно. Было предложение ввести тестирование на полиграфе. Я согласен, но давайте он будет не в частной конторе, а в государственной. Но тогда человек должен его бесплатно проходить. Не нравятся справки из частных медцентров? Не вопрос, давайте государственные сделаем, но тоже бесплатно или за какие-то минимальные деньги Константин Лазарев Специалист по стрелковому вооружению

По словам Лазарева, есть и другие важные вопросы, решить которые пока не удалось.

Был момент, когда я ждал РОХа (разрешение на хранение и ношение оружия. — Прим. Лайфа) почти три месяца вместо одного. Это долго, услуга не оказывается в срок. Сама система получения лицензии — сложная для прохождения. Она позволяет отсеять нежелательные элементы. Но проблему получения с липовыми справками действительно нужно решать. Если у кого-то две недели назад стрельнуло в голове, что он бог, как он вообще её получил? Неужели психолог, к которому он пришёл, не мог опознать в нём психически нездорового человека? Константин Лазарев Специалист по стрелковому вооружению