Соболезнования с ложкой подлости: что западные СМИ пишут о трагедии в Казани
Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как реагируют западные издания на расстрел в школе Татарстана.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
В целом западные СМИ весьма тактично написали о казанской трагедии: выверенные формулировки, соболезнования, уважение чувств семей погибших, сильные видео- и фоторяды. Однако некоторые не смогли найти в себе такта и не вставить свои пять центов в эту тяжёлую тему.
Трагический расстрел детей в казанской школе заставил всех вспомнить о своей человечности. И простых россиян, и всегда следующих бизнес-плану руководителей компаний (чего стоит одно только решение "Яндекс.Такси" — обычно глухой к требованиям пользователей перевозчик решил добровольно довозить людей до места трагедии в Казани за один рубль, доплачивая водителям за их работу из своего кармана), и даже иностранных журналистов. Привыкшие регулярно критиковать Россию за всё хорошее и плохое, большая часть коллег из Европы и Соединённых Штатов в своих статьях о казанской трагедии проявили такт. И в фоторепортажах (где подборка фотографий исключительно комплиментарна в адрес России), и в текстах. "В России стрельба в школах — достаточно редкое явление, однако власти начеку с 2018 года, когда произошёл инцидент в крымской Керчи", — пишет The Independent. Никаких "оккупированном Россией с 2014 года" или иных добавлений подобного рода — к чести британских журналистов, даже они, славящиеся всегда своей ушлостью, поставили пропаганду на паузу.
Естественно, западные журналисты сравнивают расстрел в Казани с расстрелами в Штатах (где стрельба в школах, к сожалению, достаточно частое явление). Например, с самым известным из них — массовым убийством в школе "Колумбайн". Ну и пишут, что кому-то сравнивать нельзя. "Российским государственным медиа было запрещено сравнивать расстрел в Казани с "Колумбайном", — уверяет "Радио Свобода". Сравнения действительно напрашиваются, однако российские власти, по всей видимости, стараются не пиарить трагедию и не давать понять, что это стало какой-то нормой или схемой.
Собственно, ненормальность её признают и СМИ (см. "в России это достаточно редкое явление"). О мотиве убийцы никто с уверенностью не пишет, благо официальных данных допроса ещё нет. Лишь предполагают буллинг, иные варианты — все, кроме одного-единственного. Исламизма. Никто из журналистов в своих статьях не отмечал, что стрелок мусульманин. Никто не писал об "исламском терроризме". Зато об этом писали комментаторы из числа читателей, сразу вспомнившие и о "чеченских террористах", и вообще о проблеме российских мусульман (которой в РФ нет, но, с точки зрения ряда не поражённых толерантностью западных граждан, любой мусульманин уже является проблемой).
Что касается потенциальных действий по предотвращению теракта, то упор западные СМИ делают на два аспекта. Во-первых, на ужесточение безопасности в школах. "За десятилетие после бесланской трагедии российские власти предприняли ряд мер по усилению безопасности в школах по всей стране… Они серьёзно вложились в этот процесс. Например, установили в школах системы распознавания лиц (в рамках путинского процента по цифровизации). Данная технология должна обеспечивать безопасность за счёт контроля за перемещением учащихся и идентификацией посторонних на входе в школу", — пишет "Радио Свобода".
Во-вторых, на ужесточение контроля за оружием. "После стрельбы… Кремль быстро заявил о пересмотре и без того жёстких законов об обороте огнестрельного оружия", — написали NBC News. Ряд СМИ, впрочем, сомневается в том, что это сработает. Некоторые пишут о том, что законы и без того жёсткие, другие же говорят, что разговоры об ужесточении шли и раньше. "Независимые СМИ указывают, что после аналогичных указаний Путина три года назад (после стрельбы в школе на аннексированном Россией Крымском полуострове) особо никаких мер по контролю над оборотом оружия сделано не было", — пишет "Евроньюс" (не сумевший пересилить себя и обойти оккупационную ремарку про Крым). Однако приз за "лучший" комментарий по этой теме отходит всё-таки американцам. "Владимир Путин ужесточит российское законодательство в вопросе продажи оружия после стрельбы в Казани. Смешно: Путин хотел, чтобы Мария Бутина использовала Национальную стрелковую ассоциацию (NRA, одна из влиятельнейших общественных организаций в США. — Прим. ред.) для воздействия на американскую политику", — говорит президент исследовательского центра EurasianGroup Иэн Бреммер.
Ну и, конечно, некоторые коллеги не могли не отметить, что злобные кремлёвские чиновники хотят использовать казанскую трагедию для дальнейшего подавления отечественной демократии. "После стрельбы в Казани некоторые российские официальные лица видят выход в уменьшении свобод и усилении контроля", — гласит заголовок статьи на сайте "Радио Свобода". "Некоторые чиновники из давно находящегося у власти авторитарного правительства Владимира Путина быстро предложили меры, которые ещё сильнее увеличат роль государства в жизни граждан", — продолжается эта гениальная по своей абсурдности мысль в тексте. "Некоторые законодатели также призывают к ограничениям в Интернете, основной отдушине недовольных россиян", — подхватывает "Евроньюс".
Занавес.
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