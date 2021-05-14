Соболезнования с ложкой подлости: что западные СМИ пишут о трагедии в Казани

В целом западные СМИ весьма тактично написали о казанской трагедии: выверенные формулировки, соболезнования, уважение чувств семей погибших, сильные видео- и фоторяды. Однако некоторые не смогли найти в себе такта и не вставить свои пять центов в эту тяжёлую тему.

Трагический расстрел детей в казанской школе заставил всех вспомнить о своей человечности. И простых россиян, и всегда следующих бизнес-плану руководителей компаний (чего стоит одно только решение "Яндекс.Такси" — обычно глухой к требованиям пользователей перевозчик решил добровольно довозить людей до места трагедии в Казани за один рубль, доплачивая водителям за их работу из своего кармана), и даже иностранных журналистов. Привыкшие регулярно критиковать Россию за всё хорошее и плохое, большая часть коллег из Европы и Соединённых Штатов в своих статьях о казанской трагедии проявили такт. И в фоторепортажах (где подборка фотографий исключительно комплиментарна в адрес России), и в текстах. "В России стрельба в школах — достаточно редкое явление, однако власти начеку с 2018 года, когда произошёл инцидент в крымской Керчи", — пишет The Independent. Никаких "оккупированном Россией с 2014 года" или иных добавлений подобного рода — к чести британских журналистов, даже они, славящиеся всегда своей ушлостью, поставили пропаганду на паузу.

Естественно, западные журналисты сравнивают расстрел в Казани с расстрелами в Штатах (где стрельба в школах, к сожалению, достаточно частое явление). Например , с самым известным из них — массовым убийством в школе "Колумбайн". Ну и пишут, что кому-то сравнивать нельзя. "Российским государственным медиа было запрещено сравнивать расстрел в Казани с "Колумбайном", — уверяет "Радио Свобода". Сравнения действительно напрашиваются, однако российские власти, по всей видимости, стараются не пиарить трагедию и не давать понять, что это стало какой-то нормой или схемой.

Собственно, ненормальность её признают и СМИ (см. "в России это достаточно редкое явление"). О мотиве убийцы никто с уверенностью не пишет, благо официальных данных допроса ещё нет. Лишь предполагают буллинг, иные варианты — все, кроме одного-единственного. Исламизма. Никто из журналистов в своих статьях не отмечал, что стрелок мусульманин. Никто не писал об "исламском терроризме". Зато об этом писали комментаторы из числа читателей, сразу вспомнившие и о "чеченских террористах", и вообще о проблеме российских мусульман (которой в РФ нет, но, с точки зрения ряда не поражённых толерантностью западных граждан, любой мусульманин уже является проблемой).

Что касается потенциальных действий по предотвращению теракта, то упор западные СМИ делают на два аспекта. Во-первых, на ужесточение безопасности в школах. "За десятилетие после бесланской трагедии российские власти предприняли ряд мер по усилению безопасности в школах по всей стране… Они серьёзно вложились в этот процесс. Например, установили в школах системы распознавания лиц (в рамках путинского процента по цифровизации). Данная технология должна обеспечивать безопасность за счёт контроля за перемещением учащихся и идентификацией посторонних на входе в школу", — пишет "Радио Свобода".

Во-вторых, на ужесточение контроля за оружием. "После стрельбы… Кремль быстро заявил о пересмотре и без того жёстких законов об обороте огнестрельного оружия", — написали NBC News. Ряд СМИ, впрочем, сомневается в том, что это сработает. Некоторые пишут о том, что законы и без того жёсткие, другие же говорят, что разговоры об ужесточении шли и раньше. "Независимые СМИ указывают, что после аналогичных указаний Путина три года назад (после стрельбы в школе на аннексированном Россией Крымском полуострове) особо никаких мер по контролю над оборотом оружия сделано не было", — пишет "Евроньюс" (не сумевший пересилить себя и обойти оккупационную ремарку про Крым). Однако приз за "лучший" комментарий по этой теме отходит всё-таки американцам. "Владимир Путин ужесточит российское законодательство в вопросе продажи оружия после стрельбы в Казани. Смешно: Путин хотел, чтобы Мария Бутина использовала Национальную стрелковую ассоциацию (NRA, одна из влиятельнейших общественных организаций в США. — Прим. ред.) для воздействия на американскую политику", — говорит президент исследовательского центра EurasianGroup Иэн Бреммер.