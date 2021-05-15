Куда исчезло НЛО, упавшее в карельское озеро, и почему жители до сих пор боятся ходить в лес по ночам

Появление НЛО и "Егорки"

История посещения НЛО окрестностей этого живописнейшего карельского озера началась 15 ноября 1928 года. Житель деревни Щукнаволок Фёдор Егоров в 1988 году рассказал в интервью исследователю Алексею Попову из комитета по изучению аномальных явлений "Сфинкс", что в том далёком году было ему всего девять лет, но НЛО он видел собственными глазами. Из-за леса совершенно бесшумно показался низколетящий объект цилиндрической формы размером с крестьянский дом. Он медленно пролетел над головами жителей деревень Щукнаволок и Ведлозеро и неожиданно упал в воду, пробив тонкий лёд. Фёдор Егоров клялся, что НЛО прошло всего в каких-нибудь трёхстах метрах у него над головой. Свидетелями падения объекта в воду стали около 50 человек.

Фото © ТАСС / Илья Тимин

Падение не прошло без последствий: сломав тонкий ледок, на озере поднялась большая волна и смыла деревья на острове Чийраако, за которым упал объект.

Если бы острова не было, то волна, скорее всего, пришла бы на улицы деревни Щукнаволок. К счастью, этого не произошло.

Глубина в месте падения была довольно большой — до семи метров.

Разумеется, жители местных сёл сразу же доложили о происшествии куда следует, подозревая, что объект может быть каким-нибудь летательным аппаратом из недружественной Финляндии. Поговаривали, что сотрудники ОГПУ всё-таки приезжали, на лодках ходили по озеру, заглядывали в воду, только что там различишь поздней осенью? Одни льдинки.

Тем не менее военные объект всё-таки нашли. Оказалось, что верхний его край скрыт под водой в каких-нибудь 70 сантиметрах от поверхности. Сотрудники ОГПУ очень хотели достать "бочку", но подходящей техники не было, она так и осталась лежать в озере. Егоров рассказывал, что летом в жаркие дни местные мальчишки заплывали в это место и могли, выпрямившись, встать на край НЛО. Они ныряли в глубину в надежде понять, что это такое, но далеко погрузиться не могли: вода внизу была ледяной, а никаких выступов на "бочке" не было — ко дну уходили гладкие, блестящие стенки. Иногда и взрослые рыбаки стояли на НЛО, выбирая сети.

Начиная с этого времени жители деревень Ведлозеро и Щукнаволок стали встречать на берегу странное существо. Мальчишки поговаривали, что, завидев людей, существо бросалось в воду, поэтому рассмотреть его было сложно. Однако удалось увидеть, что это некий гуманоид небольшого роста — около метра, в какой-то одежде, весьма напоминавшей современный гидрокостюм или комбинезон. У него тоненькие ноги и руки и большая голова с глазами, которые в темноте светились зелёным. Местные сначала пугались гуманоида, но позже прозвали его Егоркой и решили, что это водяной.

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Не знавшие о "Егорке" туристы или пришлые рыбаки, бывало, и убегали от гуманоида. Они рассказывали, что иногда "Егорка" подбирался к ним вплотную и словно бы старался вступить в ментальный контакт, "залезть в мозги" спящим людям, но честные советские граждане, не верившие ни в чертовщину, ни в НЛО, часто отгоняли его камнями.

То тарелочки летают, то руины

Однако это далеко не вся история. Продолжение последовало в 1933 году, когда со стороны озера к сёлам подошли низкие чёрные тучи, из которых на землю пролился какой-то странный прозрачный студень. Непонятная масса оказалась на площади в несколько десятков квадратных метров. Селяне хотели сгрести вещество мётлами и совками отнести подальше, но по совету местной травницы Марии Огарковой собрали студень в бутылки и попробовали залечивать им раны. Средство оказалось чудодейственным и в годы Великой Отечественной войны спасло не одну жизнь — женщины лечили им ребятишек и раненых.

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Но и это ещё не всё. На воде Ведлозера в месте падения НЛО начиная с 1937 года стали появляться цветные святящиеся круги, наблюдалось свечение и в небе. Поговаривали, что именно в это время приёмники у селян начинали барахлить, мигал свет.

В годы войны берега Ведлозера оказались оккупированы — здесь хозяйничали финны. Разумеется, история с НЛО не могла не заинтересовать нацистов. Они просто выселили всех жителей из прибрежных посёлков и провели на Ведлозере какую-то экспедицию. Нашли что-то или нет, неизвестно. Однако нацистов было много, приезжали на нескольких грузовиках, ныряли в озеро.

После войны о "бочке" на время забыли — не до того было.

Ищут, не могут найти

Однако начиная примерно с 1980-х годов феномен стал напоминать о себе светящимися кругами на воде, свечением в небе и постоянным появлением над лесом и водой НЛО различной формы. У жителей деревни Щукнаволок накопилось множество не просто свидетельств — видеозаписей неопознанных летающих объектов, то и дело парящих над озером. Летают вереницей, появляются белые огромные шары, красные искрящиеся сферы, НЛО в виде треугольников, пирамид и "классических" летающих тарелок.

При этом к Ведлозерскому феномену пытаются привлечь внимание учёных не только местные жители, но и поисковики-исследователи, которые периодически ведут изыскания собственными силами. Безрезультатно. Ни советских учёных, ни российских Ведлозеро не заинтересовало. Есть версия, что молчат они не просто так — наверняка что-то знают. Потому что некоторые жители рассказывают о том, что в 1982 году на озере была крупномасштабная поисковая экспедиция под руководством КГБ и с участием военных. В экспедиции принимали участие большой грузовой вертолёт, водолазы и даже подъёмный кран. Но, по слухам, военные так ничего не нашли и убрались восвояси.

Начиная с 1990 года на Ведлозеро началось настоящее паломничество поисковиков и уфологов. Они ныряли в разных местах, плавали на лодках с оборудованием, однако так ничего стоящего и не нашли — поискам мешает заиленное дно.

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А круги тем временем продолжают появляться, тарелочки летают, а беспокойный "Егорка" по-прежнему распугивает рыбаков и туристов. В апреле 2008-го жители нескольких деревень, расположенных вокруг Ведлозера, видели сверкающий шар, от пролёта которого в домах дрожали стекла. Событие произвело на людей сильное впечатление, многие звонили в МЧС.

Чертовщина, да и только!

Журналист Валентин Дегтерёв вообще уверен, что объект можно найти в гугл-картах по координатам 61.562051°, 32.819164°. Якобы на некоторых спутниковых снимках виден святящийся объект на дне озера.