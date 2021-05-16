Как защитить ребёнка от маньяка? Детские часы часто подводят

Помогут ли детские часы вовремя прийти на помощь?

К сожалению, ответ отрицательный. Большая часть тех часов, которые продаются у федеральных ретейлеров и в интернет-магазинах, несмотря на заявленные функции экстренной кнопки помощи с отправкой координат ребёнка родителям или правоохранительным органам, зачастую просто не работают. Или работают в течение двух недель, а потом начинают бесконечно ломаться.

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В первую очередь это касается псевдоотечественного бренда Elari. Под якобы российским брендом выпускаются самые дешёвые и бесполезные устройства, вселяющие в родителей иллюзию спокойствия.

Если вы попробуете найти положительные отзывы об этих смарт-устройствах, вам это, скорее всего, не удастся. Часы Elari продаются в салонах связи МТС, супермаркетах электроники "М.Видео" и во многих интернет-магазинах. И в каждом интернет-магазине отзывы об этих часах будут либо положительными (если отзывы куплены), либо отрицательными (от настоящих покупателей).

Чтобы OEM-производителю Elari не было обидно, поспешим обвинить в плохом качестве и невыполнении важнейших функций и другие детские часы. Вы можете самостоятельно зайти на сайт интернет-магазина "М.Видео" и, почитав отзывы, убедиться в том, что все детские часы стремительно выходят из строя, редко указывают настоящую геолокацию ребёнка, быстро разряжаются и попросту глючат.

В плюсы этим часам записывают всегда только их стоимость — чаще всего они продаются за 3–6 тысяч рублей. "Зато дешёвые", "Это же детские" и так далее. Хорошее оправдание для гаджета, который должен гарантировать безопасность ребёнка?

Вам важна жизнь вашей дочки или вашего сына? Вы хотите быть уверены, что успеете прийти на помощь ребёнку в случае опасности? Забудьте про все эти часы. Не верьте продавцам-консультантам — эти псевдозащитные гаджеты ни от чего никого не спасут. Стоит ли иллюзия безопасности шести тысяч рублей? Иллюзия не стоит ровным счётом ничего.

Как рассказал Лайфу источник в одном из ретейлеров, компании понимают, что продают некондиционный товар, но на него есть спрос, поэтому от него не отказываются.













Чаще всего детские часы с функцией экстренного вызова работают плохо, потому что сделаны из некачественных материалов, а вмещают в себя все функции, присущие более дорогим устройствам, вплоть до видеозвонков. Эта попытка — вместить в одно устройство сразу несколько — превращает детские часы в бесполезную одноразовую игрушку.

AliExpress и "настоящий" Китай как спасение?

Выше мы возмущались, уверяем, вполне справедливо по поводу бесполезных и даже вредных носимых гаджетов для детей, которые, по сути, предназначены для защиты вашего ребёнка. Но на самом деле чадо с помощью этих часов ни от одной угрозы спасти нельзя.

Но существуют ли действительно работающие носимые гаджеты? Да, существуют. Однако они позиционируются как браслеты или умные часы для пожилых людей.

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Эти умные устройства умеют делать важнейшую вещь — вызывать экстренную помощь при нажатии одной физической кнопки. Когда ваш родственник или близкий в опасности, у него, поверьте, нет никакой возможности открывать приложение на смартфоне или как-то ещё взаимодействовать с интерфейсами устройства.

Зато это умеют делать (и вполне сносно, судя по отзывам на AliExpress) носимые гаджеты для пожилых людей. Именно среди них можно и нужно подбирать устройства для вашего ребёнка.

К примеру, один из популярных браслетов для пожилых людей — Wolnex — обойдётся вам на AliExpress от двух с половиной до трёх тысяч рублей. За эти деньги вы получите устройство, которое мониторит основные параметры организма (сердцебиение, пульс, давление). Есть также в продаже фитнес-браслет со сложновыговариваемым для русского человека названием Yuanhang. Как и в случае с Wolnex, ничего лишнего и физическая кнопка SOS.

Оба устройства работают как минимум на всех Android-смартфонах. Единственное, что требуется от вас как от родителей или от бабушек, дедушек, — научить ребёнка пользоваться этой кнопкой вовремя и не бояться её использовать в нужный момент.

Ищем ребёнка с помощью смартфона

Практически у каждого ребёнка сегодня есть смартфон. И неважно, дорогой он или дешёвый, в каждом из них есть функция поиска устройства.

То есть всё, что от вас требуется, — знать, как работает функция поиска смартфона ребёнка. В случае с Android-смартфонами вам потребуется сервис Find my phone. Чтобы функция работала, вам необходимо пройти в настройки Google-аккаунта, к которому привязан смартфон ребёнка, и через меню "Безопасность" в разделе "Ваши устройства" нажать на кнопку "Управление устройствами". Там вы сможете с достаточной точностью определить местоположение смартфона или планшета, точнее, точку, в которой смартфон последний раз использовался.

На смартфонах компании Apple работает аналогичный сервис, через аккаунт iCloud, который создаётся одновременно с регистрацией устройства в Сети. Всё, что вам нужно, чтобы определить с достаточной точностью последнее место использования смартфона, — программа "Локатор" (вам нужно знать пароль и логин iPhone ребёнка).

При поиске местоположения iPhone через компьютер достаточно просто пройти по ссылке icloud.com/find и ввести Apple ID и пароль от смартфона ребёнка. Так вы увидите, где телефон и ребёнок находились в последний раз.

Кнопки, брелоки, медальоны и кольца безопасности — будущее персональной защиты

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Несколько лет назад на волне скандала в социальных сетях, связанного с движением #MeToo (в России оно преобразовалось в хештег #янебоюсьсказать), довольно популярная в СМИ и медиа, а также в общественной политике Екатерина Романовская (Катя Кермлин в "Твиттере") объявила о начале сбора средств на специальное кольцо безопасности. По замыслу девушки, на собранные средства она и её партнёры должны были создать для женщин специальное электронное украшение с функцией вызова экстренной помощи. Кольцо должно было синхронизироваться со смартфоном и вызывать полицию, экстренные службы или родных на помощь девушкам, на которых напал маньяк.

Деньги Романовская собрала, но кольцо Nimb на широкой публике так и не появилось. Краудфандер Романовская обманула тех, кто ей доверился, продала всем желающим иллюзию безопасности и исчезла в США.

А ещё в 1999 году популярный русский фантаст Сергей Лукьяненко написал рассказ "Запах свободы". В произведении дети пользовались специальными "вызывниками" — медальонами, которые фиксировали состояние ребёнка. В случае если он оказывался в потенциальной опасности, медальон вызывал подмогу (полицию и скорую помощь).

Браслеты для пожилых людей, о которых мы говорили раньше, умеют фиксировать падение владельца и вызывать помощь, если человек не встаёт.

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Сейчас же начинают распространяться специальные кнопки безопасности. Их вешают на шею, как медальон, или держат в кармане, как брелок. На них есть только одна кнопка, при нажатии на которую передаётся сигнал на пульт охранного предприятия или полиции. Однако эти медальоны в ряде случаев требуют регулярной абонентской платы.