В Исландии выставили на продажу вулкан Фаградальсфьядль
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Владельцы участка хотят, чтобы новый собственник построил на этом месте что-то интересное для туристов.
Семья, уже несколько поколений владеющая землёй, на которой находится проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок на продажу. СМИ сообщают, что можно приобрести как весь участок, так и его часть.
"Участок продаётся по подходящей цене, и мы уже получили по меньшей мере два предложения", — сообщила агентству Bloomberg собственница участка Анна Тордис Гудмундсдоттир.
Власти Исландии не планируют покупать Храун. Тем не менее новый владелец может рассчитывать на финансовую поддержку от государства для благоустройства там туристической зоны. По словам премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир, правительство готово предоставить 70 млн крон ($564 тыс., или 41,7 млн рублей) на создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.