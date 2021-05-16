В Исландии выставили на продажу вулкан Фаградальсфьядль

Владельцы участка хотят, чтобы новый собственник построил на этом месте что-то интересное для туристов.

Семья, уже несколько поколений владеющая землёй, на которой находится проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок на продажу. СМИ сообщают, что можно приобрести как весь участок, так и его часть.

"Участок продаётся по подходящей цене, и мы уже получили по меньшей мере два предложения", — сообщила агентству Bloomberg собственница участка Анна Тордис Гудмундсдоттир.