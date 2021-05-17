"Яндекс.Такси" заработает за 2021 год больше 100 млрд рублей
Интернет-гигант "Яндекс" отчитался о результатах работы подразделения "Яндекс.Доставка". В прошлом году компания выполнила, по внутренним расчётам, более 55 млн заказов. В 2021 году этот показатель рассчитывают удвоить.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Подразделение "Яндекс.Доставка", входящее в "Яндекс.Такси", по итогам первого квартала 2021 года заработало 1,3 млрд рублей. В настоящее время "Доставка" генерирует более 5% всей выручки "Яндекс.Такси". По словам руководителя подразделения Антона Уварова, их показатели растут даже быстрее, чем у материнской структуры в первые годы.
О том, сколько зарабатывает "Яндекс.Доставка", Уваров рассказал в интервью "Интерфаксу". Исходя из сообщения топ-менеджера, можно подсчитать, что только за первый квартал текущего года "Яндекс.Такси" получило выручку в размере 26 млрд рублей. То есть за весь год интернет-гигант рассчитывает не менее чем на 100 млрд рублей выручки только от "Такси" и его подразделений.
Основной рост выручки "Яндекс.Доставки" обеспечили корпоративные клиенты. Компания сотрудничает с X5 Retail Group, "Детским миром", OZON и другими крупными корпоративными клиентами.
Комментариев: 0