"Яндекс.Такси" заработает за 2021 год больше 100 млрд рублей

Подразделение "Яндекс.Доставка", входящее в "Яндекс.Такси", по итогам первого квартала 2021 года заработало 1,3 млрд рублей. В настоящее время "Доставка" генерирует более 5% всей выручки "Яндекс.Такси". По словам руководителя подразделения Антона Уварова, их показатели растут даже быстрее, чем у материнской структуры в первые годы.

О том, сколько зарабатывает "Яндекс.Доставка", Уваров рассказал в интервью "Интерфаксу". Исходя из сообщения топ-менеджера, можно подсчитать, что только за первый квартал текущего года "Яндекс.Такси" получило выручку в размере 26 млрд рублей. То есть за весь год интернет-гигант рассчитывает не менее чем на 100 млрд рублей выручки только от "Такси" и его подразделений.