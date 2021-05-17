На обучение граждан езде на самокатах потратят 100 млн рублей
Сервис шеринга самокатов Urent наймёт тысячу консультантов в 20 городах России. Они должны будут научить пользователей безопасной езде на электросамокатах. В 2023 году инвестиции на "обучение" составят уже 300 млн рублей.
Фото © Urent
Перед началом поездки пользователям самокатов расскажут о правилах безопасного вождения, о ПДД и о правах водителя самоката на дороге. Кроме того, консультанты ознакомят клиентов с правилами парковки электросамокатов и расскажут о том, где в городе находятся велодорожки и наземные переходы.
Дополнительной задачей консультантов станет сбор и обслуживание самокатов и контроль соблюдения правил пользования электросамокатами. В частности, на них запрещено ездить вдвоём.
Фактически речь идёт о том, что Urent нанимает обслуживающий персонал для парка самокатов в 20 городах России, кроме того, сотрудники Urent также должны будут оказывать жителям этих городов консультационные услуги и рассказывать о правилах и ограничениях сервиса.
В дальнейшем Urent планирует внедрение специального ПО для контроля поведения пользователей самокатов. Те, кто будет превышать скорость, слишком резко ускоряться или тормозить, могут быть заблокированы в сервисе.
Напомним, на прошлой неделе в Петербурге ввели ограничение по скорости передвижения электросамокатов в городе. Пользователям электротранспорта запрещено перемещаться быстрее чем на 15 км/ч. Кроме того, петербуржцам запретили парковать электросамокаты в непосредственной близости от остановок общественного транспорта и станций метрополитена.
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