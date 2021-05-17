На обучение граждан езде на самокатах потратят 100 млн рублей

Перед началом поездки пользователям самокатов расскажут о правилах безопасного вождения, о ПДД и о правах водителя самоката на дороге. Кроме того, консультанты ознакомят клиентов с правилами парковки электросамокатов и расскажут о том, где в городе находятся велодорожки и наземные переходы.

Дополнительной задачей консультантов станет сбор и обслуживание самокатов и контроль соблюдения правил пользования электросамокатами. В частности, на них запрещено ездить вдвоём.

Фактически речь идёт о том, что Urent нанимает обслуживающий персонал для парка самокатов в 20 городах России, кроме того, сотрудники Urent также должны будут оказывать жителям этих городов консультационные услуги и рассказывать о правилах и ограничениях сервиса.

В дальнейшем Urent планирует внедрение специального ПО для контроля поведения пользователей самокатов. Те, кто будет превышать скорость, слишком резко ускоряться или тормозить, могут быть заблокированы в сервисе.