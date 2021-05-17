Мультимедиа Арт Музей представил ретроспективную выставку Лорен Гринфилд "Одержимые успехом"

Мультимедиа Арт Музей представляет первую ретроспективную выставку выдающейся американской художницы Лорен Гринфилд "Одержимые успехом". Это беспрецедентное свидетельство необузданной культуры потребления последних десятилетий. Задействовав главные инструменты документалиста — фотографии, интервью и видеофильмы, — она пытается понять, что случилось с американской мечтой, и находит ответ на этот вопрос по всему миру.

Гринфилд изучала не только обеспеченный класс, но саму одержимость богатством, охватившую все слои общества. Этот феномен описан в многочисленных исследованиях социологов и экономистов, но глубина и откровенность, с которыми Гринфилд демонстрирует новые реалии, вызывают настоящее эмоциональное потрясение.