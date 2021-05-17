Мультимедиа Арт Музей представил ретроспективную выставку Лорен Гринфилд "Одержимые успехом"
Это ключевой проект XII фестиваля "Мода и стиль в фотографии". Увидеть работы американской художницы можно будет до 27 июня.
Фото © Лорен Гринфилд / Lauren Greenfield / INSTITUTE
Мультимедиа Арт Музей представляет первую ретроспективную выставку выдающейся американской художницы Лорен Гринфилд "Одержимые успехом". Это беспрецедентное свидетельство необузданной культуры потребления последних десятилетий. Задействовав главные инструменты документалиста — фотографии, интервью и видеофильмы, — она пытается понять, что случилось с американской мечтой, и находит ответ на этот вопрос по всему миру.
Гринфилд изучала не только обеспеченный класс, но саму одержимость богатством, охватившую все слои общества. Этот феномен описан в многочисленных исследованиях социологов и экономистов, но глубина и откровенность, с которыми Гринфилд демонстрирует новые реалии, вызывают настоящее эмоциональное потрясение.
Проект представлен Evergreen Studio. Данная выставка была впервые организована и показана в Annenberg Space for Photography. При поддержке MasterCard.
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