Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мультимедиа Арт Музей представил ретроспективную выставку Лорен Гринфилд "Одержимые успехом"

Это ключевой проект XII фестиваля "Мода и стиль в фотографии". Увидеть работы американской художницы можно будет до 27 июня.

17 мая, 12:07
<p>Фото © Лорен Гринфилд / Lauren Greenfield / INSTITUTE</p>

Фото © Лорен Гринфилд / Lauren Greenfield / INSTITUTE

Мультимедиа Арт Музей представляет первую ретроспективную выставку выдающейся американской художницы Лорен Гринфилд "Одержимые успехом". Это беспрецедентное свидетельство необузданной культуры потребления последних десятилетий. Задействовав главные инструменты документалиста — фотографии, интервью и видеофильмы, — она пытается понять, что случилось с американской мечтой, и находит ответ на этот вопрос по всему миру.

Гринфилд изучала не только обеспеченный класс, но саму одержимость богатством, охватившую все слои общества. Этот феномен описан в многочисленных исследованиях социологов и экономистов, но глубина и откровенность, с которыми Гринфилд демонстрирует новые реалии, вызывают настоящее эмоциональное потрясение.

Проект представлен Evergreen Studio. Данная выставка была впервые организована и показана в Annenberg Space for Photography. При поддержке MasterCard.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1