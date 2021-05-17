"Режим тишины": Выставка Юлии Майоровой погружает в переход между сознательным и бессознательным

Мультимедиа Арт Музей совместно с фондом Still Art представляют выставку "Режим тишины" молодого российского фешен-фотографа Юлии Майоровой. За её плечами большой опыт профессиональной работы с ведущими глянцевыми изданиями, среди которых Interview, Vogue, Glamour, Marie Claire, а также сотрудничество с крупнейшими брендами, включая Louis Vuitton, Apple, La Mer, Omega и Estée Lauder. Майорова успела поработать с такими мировыми звёздами, как Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Синди Кроуфорд, Шайа Лабаф, Джордж Клуни, Карли Клосс, Дита фон Тиз, Джон Гальяно, Аниш Капур, Анна Суи и многими другими.

"Внутренняя тишина — то, что каждому из нас даётся труднее всего, и то, что особенно ценно в каждом человеке. Повседневная реальность ставит нас в ситуацию непрерывных обязательств. Ускоряющийся ритм жизни, переживаний и действий превращает нас в заложников безумной гонки, в которой каждую секунду необходимо быть в тонусе. В процессе работы Юлия Майорова не просит моделей принять те или иные позы и не помещает их в сложные интерьеры. Она ловит момент, когда человек углубляется в себя, когда начинают мерцать переходы между сознательным и бессознательным", — говорится в анонсе выставки, которая продлится до 20 июня.