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Эмми Америка размывает грань между коммерческой и художественной фотографией в своей выставке "crazy это сразу"

Увидеть работы молодой художницы можно будет в Мультимедиа Арт Музее до 20 июня.

17 мая, 11:40
<p>Фото © Эмми Америка. Семья акробатов. Съёмка для журнала All About Magazine (2019)</p><p>Фото предоставлено автором </p>

Фото © Эмми Америка. Семья акробатов. Съёмка для журнала All About Magazine (2019)

Фото предоставлено автором

В рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии – 2021" и программы "ШР в МАММ" Мультимедиа Арт Музей представляет выставку восходящей звезды мировой fashion-фотографии, преподавателя Школы Родченко Эмми Америка. На её счету съёмки для авторитетных модных журналов Vogue, Numero, L'Officiel, The Blueprint, а также для крупнейших брендов, среди которых Calvin Klein, Nike, UGG, Urban Outfittes и многие другие.

Узнаваемый стиль и неординарный подход к fashion-съёмкам сделали Эмми Америка одним из самых востребованных современных фотографов. Её снимки размывают грань между коммерческой и художественной фотографией, а каждая рекламная кампания становится самостоятельной новеллой с тщательно продуманными эстетикой и сюжетом.

При поддержке МТС.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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