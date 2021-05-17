Эмми Америка размывает грань между коммерческой и художественной фотографией в своей выставке "crazy это сразу"

В рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии – 2021" и программы "ШР в МАММ" Мультимедиа Арт Музей представляет выставку восходящей звезды мировой fashion-фотографии, преподавателя Школы Родченко Эмми Америка. На её счету съёмки для авторитетных модных журналов Vogue, Numero, L'Officiel, The Blueprint, а также для крупнейших брендов, среди которых Calvin Klein, Nike, UGG, Urban Outfittes и многие другие.