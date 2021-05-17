Пять знаменитых пар, которые разводились и женились снова

Меньшов и Алентова

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Самым известным камбэком можно считать воссоединение Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Их ранний студенческий брак не выдержал испытания бытовухой — не было жилья, денег; непонятные перспективы. Но была любовь. Нет, речь не о романтике, а о настоящих чувствах, подтверждением которых стало рождение дочки Юлии. Когда девочка пошла в школу, Алентова поняла, что может упустить самый главный шанс в своей жизни — шанс построить семью. Четыре года на расстоянии — критический срок. Одному богу известно, что удержало их от новых отношений с другими людьми. Но, как бы то ни было, они решили попробовать уже по-взрослому — и всё получилось. Тьфу-тьфу-тьфу, сейчас даже вспоминать боятся, что могли разрушить свои жизни.

Жигунов и Новикова

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Сергей Жигунов бросил жену после 20 лет брака. Он ушёл к Анастасии Заворотнюк, с которой сблизился во время съёмок "Моей прекрасной няни". Эти отношения были построены на страсти, а не на любви, и очень быстро угасли. Анастасия увлеклась новым мужчиной — Петром Чернышёвым, а Сергей вернулся к первой жене, которая решила дать ему второй шанс. Мудрая женщина рассудила, что это была ошибка: мужчина пахнет ветром, женщина — очагом. Вернулся — значит, всё понял. Этого понимания хватило ещё на 11 лет, увы, недавно Жигунов вновь увлёкся более молодой женщиной, очень похожей на Заворотнюк. На днях он объявил, что она взяла его фамилию…

Гордин и Меньшова

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Путь знаменитых родителей повторила их дочь. Юлия Меньшова развелась с мужем — актёром Игорем Гординым — через год после свадьбы. Она решила воспитывать ребёнка одна, но, когда мальчику исполнилось десять лет, мысли о том, что их судьбы пересеклись неслучайно, заставили Меньшову пересмотреть свои принципы. Да ещё и мамин пример… Дочь видела, что люди расходятся, а затем сходятся, и это уже совсем иной уровень отношений. Попробовали — получилось: вскоре родилась дочь. Сейчас это крепкая и счастливая пара.

Ярмольник и Афанасьева

Фото © ТАСС / Алексей Николаев

Оксана Афанасьева — один из самых знаменитых художников по костюмам в стране. А ещё она известна тем, что была последней возлюбленной Владимира Высоцкого. После его смерти на её горизонте появился молодой и яркий Леонид Ярмольник. Они поженились в 1983 году, тогда же у них родилась дочь. Но через несколько лет брак распался. Правда, только на бумаге. Таким образом они пытались решить квартирный вопрос, но ничего не получилось. Недвижимость эмигрировавших в США родителей Леонид продать так и не сумел. В итоге они с Оксаной прожили в неопределённом состоянии десять лет. Для их отношений развод не стал испытанием, они вместе до сих пор, а относительно недавно сыграли ещё одну свадьбу, которая явно пошла на пользу их браку.

Гобозов и Устиненко