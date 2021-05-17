"Меня интересует реальная жизнь – никакой постановки, никакого лукавства": Борис Назаренко — о выставке "Поток"
Работы одного из ярчайших представителей современной стрит-фотографии можно увидеть в Мультимедиа Арт Музее до 20 июня.
Фото © Борис Назаренко. Ростов Ярославский. 2007 Цифровая печать. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
Мультимедиа Арт Музей, Москва, представляет выставку "Поток" Бориса Назаренко — одного из ярчайших представителей современной стрит-фотографии, известного своими ироничными и эмоциональными снимками повседневной городской жизни. Внимание фотографа привлекают колоритные персонажи, их взаимоотношения, парадоксальные сочетания форм и неожиданные композиционные рифмы. Удивительная способность предвосхитить кульминационный момент истории и за долю секунды запечатлеть его в одном кадре делает Назаренко превосходным мастером спонтанной фотографии.
"Меня интересует реальная жизнь — никакой постановки, никакого лукавства, ведь она во много раз интереснее и фантастичнее, чем любая выдумка", — рассказывает фотограф.
При поддержке "Норникеля".
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