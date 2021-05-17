"Меня интересует реальная жизнь – никакой постановки, никакого лукавства": Борис Назаренко — о выставке "Поток"

Мультимедиа Арт Музей, Москва, представляет выставку "Поток" Бориса Назаренко — одного из ярчайших представителей современной стрит-фотографии, известного своими ироничными и эмоциональными снимками повседневной городской жизни. Внимание фотографа привлекают колоритные персонажи, их взаимоотношения, парадоксальные сочетания форм и неожиданные композиционные рифмы. Удивительная способность предвосхитить кульминационный момент истории и за долю секунды запечатлеть его в одном кадре делает Назаренко превосходным мастером спонтанной фотографии.