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"Меня интересует реальная жизнь – никакой постановки, никакого лукавства": Борис Назаренко — о выставке "Поток"

Работы одного из ярчайших представителей современной стрит-фотографии можно увидеть в Мультимедиа Арт Музее до 20 июня.

17 мая, 13:15
<p>Фото © Борис Назаренко. Ростов Ярославский. 2007 Цифровая печать. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва </p>

Фото © Борис Назаренко. Ростов Ярославский. 2007 Цифровая печать. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Мультимедиа Арт Музей, Москва, представляет выставку "Поток" Бориса Назаренко — одного из ярчайших представителей современной стрит-фотографии, известного своими ироничными и эмоциональными снимками повседневной городской жизни. Внимание фотографа привлекают колоритные персонажи, их взаимоотношения, парадоксальные сочетания форм и неожиданные композиционные рифмы. Удивительная способность предвосхитить кульминационный момент истории и за долю секунды запечатлеть его в одном кадре делает Назаренко превосходным мастером спонтанной фотографии.

"Меня интересует реальная жизнь — никакой постановки, никакого лукавства, ведь она во много раз интереснее и фантастичнее, чем любая выдумка", — рассказывает фотограф.

При поддержке "Норникеля".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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