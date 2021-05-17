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Выставка "Тень души, но заострённей чуть" продлится до 23 мая

Экспозиция, представленная в Мультимедиа Арт Музее, посвящена мироощущению человека в год пандемии.

17 мая, 13:45
<p>Фото © Тимофей Парщиков. Из проекта. Sad.O.K.Super. 2020 Цифровая печать. Предоставлено автором</p>

Фото © Тимофей Парщиков. Из проекта. Sad.O.K.Super. 2020 Цифровая печать. Предоставлено автором

На выставке "Тень души, но заострённей чуть" представлены как работы художников, созданные во время карантина, так и произведения классиков российского современного искусства, таких как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Янкилевский, Эдуард Штейнберг, Михаил Рогинский, Игорь Шелковский, Франциско Инфанте, Иван Чуйков и других, созданные в разное время начиная с 1970-х годов, которые реактивированы в современном контексте.

При поддержке MasterCard и Ahmad Tea.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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