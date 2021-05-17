Выставка "Тень души, но заострённей чуть" продлится до 23 мая

На выставке "Тень души, но заострённей чуть" представлены как работы художников, созданные во время карантина, так и произведения классиков российского современного искусства, таких как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Янкилевский, Эдуард Штейнберг, Михаил Рогинский, Игорь Шелковский, Франциско Инфанте, Иван Чуйков и других, созданные в разное время начиная с 1970-х годов, которые реактивированы в современном контексте.