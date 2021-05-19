"Вы всё врёте": Самые популярные мифы о вакцинации от ковида с комментариями практикующего врача

Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Миф номер 1: вакцина опасна для репродуктивной системы

"Я под своими постами на эту тему очень много различных комментариев вижу — что после вакцинации нельзя два года беременеть, один мужчина меня прямо растерзал прилюдно, он говорит: "А беременных же не вакцинируют, так что всё вы врёте, и на репродуктивную систему всё это действует очень плохо, и вакцины — это зло".

"Это же всем медикам известно, что вакцин для беременных не существует. Их никогда не вакцинировали, задачи такой никогда не ставили, и все исследования на беременных запрещены. И все хоть мало-мальски здравомыслящие люди это прекрасно понимают. Проблема в том, что те, кто этого даже мало-мальски не понимает, легко поддаются на вот такие аргументы со стороны антивакцинальщиков".

Миф номер 2: вакцину выращивают на зародышах

"Ещё один аргумент антивакцинальщиков, который очень смешон и просто свидетельствует о том, что приводящие его люди абсолютно безграмотны, — что "вирусы для вакцин выращены на клетках эмбрионов". Прощу прощения, но эта информация была актуальна в 90-х годах прошлого века, сейчас уже давным-давно ни один вирус на клетках эмбриона не выращивают".

Миф номер 3: вакцина — злейший канцероген

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"Это уже традиционное заявление, что, "как только мы вакцину введём, — прямо буквально через полгода у нас возникнет какая-нибудь опухоль". За всю историю человечества не было вакцин, которые теоретически или практически вызывали развитие опухолей. Не было и не будет, так как вакцины не содержат вещества, индуцирующие канцерогенез.

Миф номер 4: от вакцины можно заболеть

"Они говорят, что вакциной можно заразить. В худшем случае безграмотности утверждают, что можно заразить коронавирусом. Это невозможно — там нет цельной вирусной частицы. Если человек хотя бы что-то читал на эту тему, он выражает опасения, что можно заболеть аденовирусом. Но это тоже невозможно, потому что аденовирус, например в "Спутнике", лишён генетического аппарата и неспособен к делению. И самое главное — это проверено уже десятилетиями использования подобных "аденовирусных" вакцин — никто ещё из-за них за десятки лет не заразился! Да, я согласен, есть случаи, когда вакцинированные заражаются между V1 и V2 или сразу после V2. И это логически обоснованно, и всем знающим основы иммунологии понятно: иммунитет не успевает наработать нужный титр антител после вакцинации и чуть ослаблен иммунизацией. Именно поэтому всем вакцинированным требуется аккуратно к себе относиться и избегать контактов с инфицированными, так как именно от них (а не от вакцины) они могут подхватить вирус или бактерию".

Миф номер 5: переболел — считай, привился

"Говорят, что мы все переболели, и если переболели несерьёзно, зачем вакцинироваться, раз всё равно переболели легко, переболеем и второй раз легко. На самом деле наоборот: те, кто переболел легко, имеют очень большие шансы в следующий раз переболеть очень тяжело. CoViD-19 — это "болезнь сильного иммунитета", а не "слабого", и если вы болели легко и/или бессимптомно, то вы должны быть в очереди первым на вакцинацию".

Миф номер 6: переболевшим прививаться нельзя

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"В документе Минздрава прописано, что имеющим иммуноглобулины G не показана вакцинация. Это не значит "противопоказана". Это значит, что если у вас есть антитела, то СЕЙЧАС можно не вакцинироваться. Но наличие иммуноглобулинов G — временное явление, и через четыре – шесть месяцев они исчезнут, а вы должны не пропустить этот момент и своевременно вакцинироваться".

Миф номер 7: нельзя вакцинироваться дважды

"Очень многие решили подождать с вакцинацией до осени, потому что якобы можно привиться только один раз. Это тоже неправда! Мы уже наблюдали не одну сотню пациентов, которые полноценно вакцинировались дважды (то есть ставили первый раз V1 и V2, а через 4–5 месяцев — ещё раз V1 и V2). Все пациенты прекрасно перенесли данные процедуры. В связи с тем что количество дважды вакцинированных растёт в геометрической прогрессии, появились "таланты", которые убеждают, что нельзя вакцинироваться двумя одинаковыми вакцинами. Тут я не знаю, чем парировать, так как данное утверждение очень "научно обоснованно" — так же как и то, что дважды завтракать одним и тем же продуктом строго запрещено".

Миф номер 8: вакцина недостаточно исследована

"Якобы это "жутко недообследованная вакцина, и медики про неё ничего не знают, есть лишь одни догадки". Причём даже врачи говорят: "Ой, подождём до сентября, посмотрим, мутирует или не мутирует". Какой-то ужас".

"Если иметь в виду многолетние исследования — да, их нет. Но я вам сразу парирую, что ни одна вакцина за всю историю человечества ещё не выходила на рынок с многолетними исследованиями. Всегда исследования накапливаются со временем в результате широкомасштабного использования. И это нормально, так как самые "страшные" теоретически возможные осложнения возникают в ближайшее время после вакцинации. Максимум их можно "растянуть" до 1–3 месяцев, но никак не лет".

"Более того, все вакцины, созданные сейчас вообще в мире, сделаны на ранее использованных платформах. Представим машину белого цвета. Так вот, новая вакцина — это та же машина, просто не белого цвета, а синего. Да, она реагирует по-другому на солнце, по-другому отражает свет, аэродинамика чуть-чуть отличается, но принципиально нового ничего в этой машине нет".

Миф номер 9: CoViD-19 не существует, вакцинация — это чипирование и т.д.