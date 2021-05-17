В Москве и Петербурге можно будет заранее освободить парковочное место

С помощью сервиса iParkU желающий найти парковочное место автомобилист оставляет заявку на парковку по указанному адресу, а программа подыскивает водителей, готовых освободить парковочное место в ближайшее время. Тот, кто ищет парковку, заплатит за услугу 200 рублей. Тот, кто освобождает парковочное место, получит от сервиса 150 рублей. Разницу стартап оставляет себе.

Сервис работал в тестовом режиме в одном из районов Петербурга в течение месяца и привлёк пять тысяч пользователей. Его создатели предполагают, что, даже если их услугами за год воспользуется всего 5% автомобилистов Москвы и Петербурга, выручка составит около 12 миллиардов рублей. Мировой же рынок "интеллектуальных парковок" к 2027 году достигнет 3,7 миллиарда долларов.