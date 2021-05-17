В Москве и Петербурге можно будет заранее освободить парковочное место
Стартап по шерингу парковочных мест iParkU привлёк 45 миллионов рублей инвестиций и планирует в ближайшее время начать работать на территории Петербурга и Москвы. С помощью этого сервиса желающий припарковаться автолюбитель сможет найти свободное парковочное место, заплатив за это 200 рублей.
Фото © Shutterstock
С помощью сервиса iParkU желающий найти парковочное место автомобилист оставляет заявку на парковку по указанному адресу, а программа подыскивает водителей, готовых освободить парковочное место в ближайшее время. Тот, кто ищет парковку, заплатит за услугу 200 рублей. Тот, кто освобождает парковочное место, получит от сервиса 150 рублей. Разницу стартап оставляет себе.
Сервис работал в тестовом режиме в одном из районов Петербурга в течение месяца и привлёк пять тысяч пользователей. Его создатели предполагают, что, даже если их услугами за год воспользуется всего 5% автомобилистов Москвы и Петербурга, выручка составит около 12 миллиардов рублей. Мировой же рынок "интеллектуальных парковок" к 2027 году достигнет 3,7 миллиарда долларов.
До конца года стартап планирует начать предоставлять услуги не только в Петербурге, Москве и других российских городах-миллионниках, но и в европейских столицах: Берлине, Лондоне, Париже.
Комментариев: 0