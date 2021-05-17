Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Москве и Петербурге можно будет заранее освободить парковочное место

Стартап по шерингу парковочных мест iParkU привлёк 45 миллионов рублей инвестиций и планирует в ближайшее время начать работать на территории Петербурга и Москвы. С помощью этого сервиса желающий припарковаться автолюбитель сможет найти свободное парковочное место, заплатив за это 200 рублей.

17 мая, 17:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

С помощью сервиса iParkU желающий найти парковочное место автомобилист оставляет заявку на парковку по указанному адресу, а программа подыскивает водителей, готовых освободить парковочное место в ближайшее время. Тот, кто ищет парковку, заплатит за услугу 200 рублей. Тот, кто освобождает парковочное место, получит от сервиса 150 рублей. Разницу стартап оставляет себе.

Сервис работал в тестовом режиме в одном из районов Петербурга в течение месяца и привлёк пять тысяч пользователей. Его создатели предполагают, что, даже если их услугами за год воспользуется всего 5% автомобилистов Москвы и Петербурга, выручка составит около 12 миллиардов рублей. Мировой же рынок "интеллектуальных парковок" к 2027 году достигнет 3,7 миллиарда долларов.

До конца года стартап планирует начать предоставлять услуги не только в Петербурге, Москве и других российских городах-миллионниках, но и в европейских столицах: Берлине, Лондоне, Париже.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Водитель в шоке наблюдал, как его машина парит над землёй, пока не понял разгадку оптической иллюзии

25 декабря 2020, 14:40

Эксперт оценил перспективы внедряемой в Петербурге системы паркшеринга

вчера в 14:06

Брошенные Rolls-Royce и Tesla: кто забыл на столичных штрафстоянках роскошные авто

вчера в 21:40

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1