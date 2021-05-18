Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Проблемы с отправкой сообщений и входом в мессенджер наблюдаются в странах Европы.

18 мая, 09:01
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Пользователи мессенджера "Телеграм" пожаловались на сбой в его работе. Большинство проблем обнаружилось у жителей Европы и Ближнего Востока.

Согласно данным сервиса Downdetector, который занимается мониторингом сетевого статуса многих популярных интернет-ресурсов, порядка 44% юзеров на данный момент жалуются на проблемы с подключением к серверу, 39% испытывают сложности с отправкой сообщений, а 16% не могут войти в мессенджер.

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Apple

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Apple

А ранее Лайф писал, что 12 мая пользователи по всему миру жаловались на сбои в TikTok. Тогда неполадки заметили пользователи из США. Сбой был зафиксирован также в Канаде, Великобритании, Германии и других странах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1