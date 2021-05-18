Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера "Телеграм" пожаловались на сбой в его работе. Большинство проблем обнаружилось у жителей Европы и Ближнего Востока.

Согласно данным сервиса Downdetector, который занимается мониторингом сетевого статуса многих популярных интернет-ресурсов, порядка 44% юзеров на данный момент жалуются на проблемы с подключением к серверу, 39% испытывают сложности с отправкой сообщений, а 16% не могут войти в мессенджер.