Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Проблемы с отправкой сообщений и входом в мессенджер наблюдаются в странах Европы.
Фото © Zuma / ТАСС
Пользователи мессенджера "Телеграм" пожаловались на сбой в его работе. Большинство проблем обнаружилось у жителей Европы и Ближнего Востока.
Согласно данным сервиса Downdetector, который занимается мониторингом сетевого статуса многих популярных интернет-ресурсов, порядка 44% юзеров на данный момент жалуются на проблемы с подключением к серверу, 39% испытывают сложности с отправкой сообщений, а 16% не могут войти в мессенджер.
А ранее Лайф писал, что 12 мая пользователи по всему миру жаловались на сбои в TikTok. Тогда неполадки заметили пользователи из США. Сбой был зафиксирован также в Канаде, Великобритании, Германии и других странах.
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