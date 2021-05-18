Тяжёлый металл: почему на первый атомный авианосец хотят потратить полтриллиона рублей

Тяжёлый металл

Боевая служба единственного российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который вернётся из ремонта уже в следующем году, скорее всего, может оказаться значительно короче запланированной — в Военно-промышленной комиссии уже думают над созданием нового атомного плавучего аэродрома. Первые цифры по стоимости перспективного корабля известны: член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов заявил о 500 миллиардах рублей, необходимых на постройку.

Он отметил, что цифра в 500 миллиардов "лукавая": можно начать с одной сметой, а закончить с другой. Ошибиться, по его словам, "можно на 10–20 процентов, но не в разы". При этом на строительство нового корабля потребуется не меньше десяти лет. Кое-где сэкономить можно: корабельные ядерные реакторы и системы защиты уже есть, но это единственное, что поможет урезать расходы. Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что пока трудно понять, откуда вообще взялись прогнозы по расходам в полтриллиона рублей на новый корабль.

Эта сумма — пальцем в небо. К тому же до 2050 года по госпрограмме кораблестроения создание авианосца не предусмотрено. К таким прогнозам не стоит относиться серьёзно, поскольку реальный проект будут просчитывать только после принятия политического решения о строительстве авианесущего корабля Виктор Мураховский Военный эксперт

Теорема принятия решений

Для полноценной боевой службы нужно три таких корабля: один должен быть готов к выходу в море в любую минуту, второй — в резерве, а третий — в ремонте или на обслуживании после боевого похода. Только на их строительство потребуется полтора триллиона рублей. И это оптимистичный прогноз. Если стоимость увеличится, то новые корабли обойдутся на 150–200 миллиардов рублей дороже. По словам военного эксперта РСМД Василия Кашина, разговоры о новых кораблях начались неслучайно: на носу подписание следующего этапа госпрограммы вооружений. Шансы, что деньги на строительство трёх новых кораблей всё-таки выделят, по его словам, есть.

Здесь как раз ясно, что если уж ввязываться в это дело, то кораблей должно быть не менее двух, а лучше три. Иначе будет как у нас сейчас у французов, когда авианосец у страны есть, а потом он на пару лет исчезает из-за ремонта или поломки. По деньгам интереснее: никто точно не знает, что будет через десять лет. У нас были нулевые, когда за десять лет ВВП почти удвоился и куча старых проектов, которые в 1990-х лежали под сукном, оживились Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Авианосец как бы есть, но его нет

Сейчас единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" подходит для боевых операций лишь частично. С одной стороны, после ремонта надёжность корабля возрастёт кратно, с другой — ограничения по запасам топлива, на котором работают его двигатели, по-прежнему останутся. Это значит, что до уровня первых американских атомных авианосцев типа "Нимиц" последний советский (и российский) носитель палубной авиации не дотянет даже после ремонта.

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Отдельная тема для обсуждения — состояние палубной авиации ВМФ. На "Адмирале Кузнецове" размещалось около 50 боевых самолётов — палубные Су-33 и МиГ-29К, а также боевые вертолёты. Им на смену пришли истребители пятого поколения Су-57 и вертолёты Ка-52К, но авиагруппа, которую нужно разместить на новых авианосцах, заставляет снова взяться за калькулятор.

Снова деньги

На перспективном атомном авианосце численность авиагруппы могут увеличить почти вдвое: с 50 бортов до 80 или даже 90. Путём нехитрых вычислений можно понять, что для этого придётся построить примерно три сотни палубных Су-57. Но есть небольшая проблема. К концу 2024 года российские Воздушно-космические силы получат лишь 22 истребителя пятого поколения Су-57. Остальные 54 самолёта прибудут в ВКС не раньше 2028 года.

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Примерная стоимость российского истребителя пятого поколения известна — около 46 миллионов долларов за один борт. Умножаем на 300 и получаем астрономическую сумму — почти полтора миллиарда долларов. Пойдёт ли на такие расходы Минобороны — большой вопрос. Единственным относительно бюджетным решением может стать смешанное авиакрыло, как на "Адмирале Кузнецове": часть машин поколения 4++ (например, морская версия Су-35), а в качестве машин усиления — истребители пятого поколения Су-57. Но и в этом случае сумма контракта будет огромной и, скорее всего, всё равно превысит миллиард долларов США.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, истребители — это не единственный тип боевых самолётов, которые нужно размещать на таких кораблях.

Палубная авиация — это истребители, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, противолодочные самолёты. По истребителям небольшой прогресс есть, но по остальному — даже на этапе чертежей ничего нет. Поэтому говорить о том, какие самолёты появятся на палубе авианосца, преждевременно Виктор Мураховский Военный эксперт