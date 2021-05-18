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"Газпром нефть" нарастила выпуск бензина в первом квартале 2021 года

18 мая, 14:04
<p>Фото © ПАО "Газпром нефть"</p>

Фото © ПАО "Газпром нефть"

По итогам первого квартала 2021 года "Газпром нефть" повысила выпуск бензина. Производство на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске выросло на 4,3% — до 1,7 млн тонн. В том числе на 17% — производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 — G-Drive 100. На 9,1% (до 1,1 млн тонн) вырос выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива. По сравнению с первым кварталом 2020 года на 6,9% (до 0,4 млн тонн) НПЗ "Газпром нефти" нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов.

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Рост объёмов производства обеспечили проекты программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании. Среди них запуск комплекса переработки нефти "Евро+" в июле 2020 года. Показатели глубины переработки на Московском и Омском НПЗ достигли 82,5% и 92,6% соответственно. Совокупно в отчётный период собственные российские НПЗ компании обеспечили переработку 7,4 млн тонн сырья.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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