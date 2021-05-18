"Люди Альфа": кто спасает нас от терроризма

Сколько людей из нас способны лечь на гранату ради спасения незнакомых людей? Будем откровенны, на это решится далеко не каждый. Возможно, среди ваших знакомых найдётся такой человек или даже несколько, но есть в нашей стране люди, чья ежедневная работа — рисковать жизнью ради спасения невинных.

Будь то захват автобуса или самолёта с заложниками, вагона метро или больницы — они идут на любой риск. Но что на самом деле творится у них в душе?

Как появился антитеррористический отдел в ФСБ России

История образования Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России начинается ещё в 70-е годы прошлого столетия. В то время довольно часто происходили угоны самолётов с захватами заложников, а в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене от рук палестинской террористической группировки погибло 11 членов олимпийской сборной Израиля. Тогда СССР уже готовился принять в Москве Всемирные спортивные игры, и высшему руководству страны стало ясно, что уровень безопасности в столице и стране должен быть на порядок выше, чем в Мюнхене. 29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова создаётся особое структурное подразделение, известное как "Группа А" (от слова "антитеррор"). В обязанности группы входило выполнение специальных заданий по пресечению террористических, диверсионных и других крупных преступных акций.

Фото © LIFE / Александр Рудаков

"Тогда наше спецподразделение работало по тревоге: есть захват заложников, раздаётся звонок, загорается лампочка и, в зависимости от кода, какой именно захват произошёл, то подразделение, которое находится на боевом дежурстве, первым выдвигается к очагу проблемы. А сейчас уже подразделение может использоваться в любых военных конфликтах при участии артиллерии, авиации… Всё, что угодно. То есть наши офицеры сейчас обучены практически всему" Алексей Филатов 8 лет прослужил в боевом отделе Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России, подполковник в запасе

Сегодня Управление "А" больше известно как группа "Альфа". Она является наиболее известным российским антитеррористическим подразделением, решающим задачи обеспечения национальной безопасности.

Это просто сверхлюди

"Норд-ост", школа в Беслане и больница в Будённовске — это самые известные, но далеко не единственные теракты, где спасением людей занимались альфовцы. Теракт в Беслане и вовсе унёс жизни десяти офицеров — таких потерь за одну операцию больше не было. Многие из тех, кто тогда участвовал в спасении детей, до сих пор приезжают каждый год в ту самую школу, чтобы почтить память погибших.

Фото © LIFE / Евгений Панков

"Вот говорят, что время лечит. В моём случае это ровно наоборот, то есть мне становится только хуже и тяжелее. Я становлюсь взрослее и понимаю, например, что, когда я шла по спортзалу после взрыва, переходя в столовую, и мне было мягко под ногами, я теперь понимаю, что мне было мягко под ногами, потому что был слой трупов и раненых людей, разных частей тел. И я просто по ним шла. Я помню даже картинками. Помню, что я боялась наступать на людей и говорила маме, что я не могу — это же человек. А она отвечала: "Иди". То есть там не было места без частей тел. Я шла и всё это видела. Раньше я этого не понимала, а теперь я это понимаю и это страшно" Ирина Гуриева Была в заложниках в бесланской школе в 2004 году. Тогда ей было 8 лет

Первый раз Ирина увидела бойцов "Альфы", когда их, маленьких детей, вытаскивали из окна столовой на улицу. Прыгнуть к спасителю в руки было тяжело психологически — для неё они выглядели так же, как и террористы: у них тоже есть оружие, они тоже в обмундировании. Единственное отличие — это светлые волосы и голубые глаза. Тогда она смогла запомнить только это. Её двоюродная сестра, которой тоже удалось выжить, запомнила другое: рядом с ней во время штурма упала граната и один из бойцов "Альфы" прыгнул на неё, чтобы ценой своей жизни спасти детей и своих коллег. Если бы не он, сестры бы не было в живых — это Ирина знает точно.

Страха нет?

Отбор в "Альфу" трудный даже для профессионалов, но и после того, как боец проходит все этапы проверки, на операции и в командировки первое время его не будут брать.

Для начала их задача — ежедневные тренировки. Но засиживаться на базе здесь никто не любит. Абсолютно каждый, кто приходит на службу сюда, хочет не просто тренировок и учений. Им нужно и важно быть ценными для нашего общества, и страх за себя здесь не предусматривается. По словам ветеранов, которые долгое время проработали в боевом отделе, бесстрашие — это уверенность. Уверенность в том, что ты можешь выполнить задачу. Если уверенности нет, значит, трусишь.

Фото © LIFE / Александр Рудаков

"Все мысли мои, наших боевых друзей и командиров были всегда направлены на то, чтобы выиграть, победить, чтобы уничтожить террориста и освободить заложников. Освободить бескровно, чтобы и сотрудники, и заложники были живы. Мы думали только об этом. Что со мной случится — я никогда не думал". Сергей Патласов 7 лет прослужил в боевом отделе Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России

Сергей Патласов прослужил в боевом отделе "Альфы" семь лет. За это время он побывал на многих операциях, но рассказывать в подробностях не любит. Боится выдать лишнее, но об одном случае всё же поведал.

При штурме "Норд-оста" в группе Сергей шёл первым, со щитом. От газа уснули далеко не все террористы, поэтому предполагалось, что враги могут начать закидывать их гранатами и вести прицельный огонь. Но ещё перед началом штурма, перед дверями в здание Сергей понял, что, если он увидит упавшую гранату, именно ему нужно будет лечь на неё, чтобы его коллеги остались целы и смогли завершить операцию. У входа в здание про себя он помолился, чтобы, если такое случится, он прыгнул на гранату, не задумываясь.

Страха у сотрудников нет, и в этом солидарны все ветераны группы, но всё же у мужчин бывает боязнь за то, что в ответственный момент их одолеет трусость и они не смогут сделать что-то во спасение других. Струсить — самое страшное в этой работе. Если струсил, значит, подвёл всех.

Меньше знаешь, но всё равно не спишь

Сложно себе представить, какие чувства испытывает мать или жена, когда муж или сын уезжает в командировку или на задание. Часто это может длиться неделями, и, как правило, новости с полей бойцы присылают редко. Для родных зачастую остаётся неизвестным, куда уезжает группа, на какое время и какие задачи они будут там выполнять. Каждая, кто остаётся ждать дома, справляется с переживаниями по-своему. Но важно сказать, что все они тоже делают этот выбор, когда муж поступает на службу. Перед приёмом на работу домой приходят действующие сотрудники и рассказывают о том, насколько эта служба опасна и что их родной человек однажды может не вернуться домой. Согласитесь, нелегко сказать да, понимая всё, через что придётся проходить твоему родному человеку на работе ежедневно. Но часто сами бойцы берегут своих близких и не рассказывают о многом.

Фото © LIFE / Евгений Панков

"Я думала, что это в ФСБ какой-то отдел. Так мне это подавалось, потому что не было тогда таких известных случаев терроризма и всего этого. Потом, когда начали гибнуть ребята в Будённовске, ещё где-то, тогда закрались сомнения, но он и тогда говорил, что это не их отдел, что он там сидит батарейки раздаёт. Только после смерти я узнала, что у него была специальность — подрывник Татьяна Курдибанская Вдова, её муж Борис Курдибанский погиб в Чечне 12 февраля 2002 года

Как "Альфа" меняет людей?