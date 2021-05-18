Риски для страны: почему Карловы Вары стали русским городом для российских чиновников

Высокопоставленные российские чиновники не должны владеть недвижимостью в странах, которые отнесены правительством к "недружественным", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пока что речь о США и Чехии, которая весной внезапно стала европейским центром русофобии.

— Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками, и это забота соответствующих наших ведомств и подразделений Администрации Президента, — заявил Песков.

Согласно действующему законодательству чиновникам запрещено иметь иностранные паспорта и счета за границей, но не недвижимость. Год назад такой запрет хотели внести в качестве одной из поправок в конституцию, однако инициативу в правительстве не поддержали под предлогом того, что у многих людей могло остаться имущество на территории других бывших советских республик.

В любом случае США и Чехия сейчас отдельный вопрос. Напоминаю, что недавно правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России. Согласно принятому документу на США и Чехию распространяются положения указа президента от 23 апреля 2021 года № 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Говоря о недвижимости в Америке, разумеется, сразу на ум приходит нью-йоркская квартира жены самого Пескова — Татьяны Навки, которую она, по словам Пескова, продала ещё в 2019 году, однако некоторые "борцы с коррупцией" убеждены , что это не так.

Впрочем, недвижимость в США пока никто из чиновников не задекларировал, всё больше в Великобритании, Италии, Испании. Почему это может быть опасно?

С США всё понятно, но надо отметить, что и небольшая Чехия способна организовать нам головную боль, тем более сегодня уже очевидно, что антироссийский кейс в этой стране — это долгоиграющая пластинка как минимум до выборов осенью. А это значит, что власти Чехии предпримут ещё не один недружественный шаг. Напомню, недавно в Праге заявили о том, что будут требовать компенсаций, даже сумму уже посчитали — один миллиард крон (примерно $47 млн).

Едва ли там кто-то всерьёз верит, что реально что-то получить с России через суд, на который та не явится. А вот прищемить кого-то из российской элиты, кто владеет там имуществом, отмывает через эту страну деньги, — запросто. Тем более что слухи о том, что русские давно скупили значительную часть этой страны, — явно не преувеличение, чехи нередко говорят, что Карловы Вары —русский город, что россиян там до 90%, и местные уже называют этот город Ивановкой.

Первым на ум приходит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, у которого была квартира в Праге, в чём его обвинил Алексей Навальный ещё в 2012-м. Как потом рассказал Бастрыкин, квартиру он действительно купил для того, чтобы получить "долгосрочную визу", когда был профессором Северо-Западного филиала Российской правовой академии. При этом вида на жительство в Чехии у него не было и никакой коммерцией он не занимался, а фирму в Чехии вынужден был открыть, чтобы купить там квартиру.

Впрочем, это было давно — и едва ли стоит сомневаться, что глава СК давно решил вопрос с собственностью в Чехии.

Недавно СМИ писали о том, что недвижимостью и в США, и во всё той же Чехии владеет зять премьер-министра Александр Удодов. Впрочем, зять это всё же не сын, имеет право, к тому же с дочерью Мишустина он уже развёлся. Какие у него ныне отношения с главой правительства, неизвестно, но что теперь: запрещать владеть чем-то знакомым чиновников и знакомым знакомых?

Теперь пройдёмся по парламентариям. Согласно обнародованным 16 апреля декларациям депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о доходах и имуществе за 2020 год зарубежная недвижимость есть в собственности или пользовании у 13 депутатов и пяти сенаторов. В списке стран фигурируют Великобритания, Болгария, Финляндия, Латвия, Грузия и Украина. США и Чехии там нет.

В 2017-м волонтёрский проект "Муниципальный сканер" проанализировал реестры в Чехии, в которых записана недвижимость чиновников и бизнесменов из России и других стран постсоветского пространства. И тут надо напомнить, что на Западе (включая Восточную Европу) всех выходцев из СССР называют русскими, так что про то, что именно русские всё скупили, — очень сильное преувеличение. Там полно людей с Украины, из Казахстана, Азербайджана и других стран.

Но вернёмся к россиянам. Среди упоминаемых "сканером" владельцев чешской недвижимости — осуждённый за взятки бывший глава городского округа Клин Александр Постригань. Квартирами в Карловых Варах владеют фигуранты уголовного дела о мошенничестве на услугах переводчиков для судебного департамента Москвы и Московской области Ираида Ландаренко и Татьяна Пороскун, а также фигурант уголовного дела о мошенничестве на государственных контрактах в Москве Абесалом Гулордава. Все трое в розыске.

Есть в списке и действующие чиновники и депутаты. Например, жена бывшего президента Олимпийского комитета РФ, депутат Дмитровского городского округа Светлана Тягачёва, в недавнем прошлом глава городского поселения Деденёво Московской области, депутат Законодательного собрания Краснодарского края от партии "Единая Россия" Александр Фендриков, депутат районного совета Туапсинского района Краснодарского края с 2008 года от партии "Единая Россия" Георгий Торосян. Двумя квартирами в Карловых Варах владеет семья недавнего начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга Давида Адамии, при этом сам Адамия нарушал закон, поскольку, работая госслужащим, продолжал владеть и управлять чешскими юридическими лицами. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи, ныне и.о. ректора Академии Штиглица, владеет квартирой в Праге, а депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Единая Россия" Игорь Высоцкий владеет квартирой через жену в самом дорогом районе Карловых Вар. Квартирой в "Ивановке" также владеет замгубернатора Ленобласти Сергей Харлашкин.

Помимо вполне официального владения недвижимостью есть и другие уровни присутствия представителей российских элит в Чехии. Так, журналисты в 2019 году выяснили , что объём средств, осевших в Чехии в рамках так называемой прачечной "Тройка", составил 232 835 724 евро. Чистота этих средств — отдельный вопрос. И нужно понимать, что если чехи захотят кого-то из наших прижать, то в случае, если их происхождение сомнительно, это даже будет проще сделать.

Но и законное имущество при желании можно будет "отжать" в порядке санкций, требования компенсации и т.д. Именно поэтому глупо хранить деньги или собственность там, где их могут банально взять в заложники, чтобы выдвигать политические требования. Не просто глупо, а преступно.