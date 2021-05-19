В России за сутки выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 7920 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве. Там за сутки диагноз CoViD-19 подтвердился у 2096 человек. Также в тройку регионов по выявляемости вошли Санкт-Петербург (784) и Московская область (697). Выздоровел же накануне 9561 пациент.

Таким образом, всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразилось 4 965 676 человек. 4 581 787 из них уже вылечились, а скончалось — 116 965.