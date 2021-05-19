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Сбербанк открыл доступ к приложению, которое определяет CoViD-19 по кашлю

Приложение AI Resp анализирует дыхание и кашель человека и выявляет паттерны, характерные для людей с коронавирусом. Программу разработало внутреннее подразделение Сбербанка, специализирующееся на искусственном интеллекте.

19 мая, 09:12

Фото © shutterstock

О том, что Сбербанк разработал алгоритм, способный распознавать по дыханию и кашлю больных коронавирусом, стало известно ещё в январе этого года. Однако само приложение стало доступно в Google Play и App Store только сейчас.

Приложение было обучено на дыхании трёх тысяч человек, в настоящее время его точность составляет 82%. Как сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин, разработкой приложения были заняты Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка и "Сбермедии".

При этом в Сбербанке предупредили, что приложение хоть и обучалось на больных CoViD-19, но не является диагностическим тестом, так что результат его работы не может считаться медицинским диагнозом.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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