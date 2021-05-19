Сбербанк открыл доступ к приложению, которое определяет CoViD-19 по кашлю
Приложение AI Resp анализирует дыхание и кашель человека и выявляет паттерны, характерные для людей с коронавирусом. Программу разработало внутреннее подразделение Сбербанка, специализирующееся на искусственном интеллекте.
Фото © shutterstock
О том, что Сбербанк разработал алгоритм, способный распознавать по дыханию и кашлю больных коронавирусом, стало известно ещё в январе этого года. Однако само приложение стало доступно в Google Play и App Store только сейчас.
Приложение было обучено на дыхании трёх тысяч человек, в настоящее время его точность составляет 82%. Как сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин, разработкой приложения были заняты Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка и "Сбермедии".
При этом в Сбербанке предупредили, что приложение хоть и обучалось на больных CoViD-19, но не является диагностическим тестом, так что результат его работы не может считаться медицинским диагнозом.
Комментариев: 0