Сбербанк открыл доступ к приложению, которое определяет CoViD-19 по кашлю

О том, что Сбербанк разработал алгоритм, способный распознавать по дыханию и кашлю больных коронавирусом, стало известно ещё в январе этого года. Однако само приложение стало доступно в Google Play и App Store только сейчас.

Приложение было обучено на дыхании трёх тысяч человек, в настоящее время его точность составляет 82%. Как сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин, разработкой приложения были заняты Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка и "Сбермедии".