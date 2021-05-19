Google презентовал Android 12
Новая операционная система для смартфонов была презентована на конференции для разработчиков Google I/O. Первая бета-версия новой ОС уже доступна на всех фирменных смартфонах Google Pixel и на ряде моделей таких брендов, как Vivo, Xiaomi, OnePlus и других.
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Разработчики полностью пересмотрели дизайн Android, использовав дизайнерский язык Material You, что значительно изменило внешний вид всех интерфейсов операционки. Кроме того, отдельное внимание уделили безопасности пользователей. Новая панель Privacy Dashboard позволяет контролировать все разрешения приложений.
Кроме того, в базовый Android начали добавлять функции интернета вещей. Опция Digital Car Key доступна для смартфонов Pixel и некоторых моделей Samsung. С её помощью владельцы получат возможность добавить ключ автомобиля в смартфон и открывать его дистанционно.
С помощью новой версии Android можно будет управлять элементами умного дома, также смартфон можно будет превратить в телевизионный пульт и пользоваться им со Smart TV, совместимым с Android TV.
Новая операционная система ещё больше напоминает по внешнему виду iOS, используемую в смартфонах от Apple. Однако у неё есть и уникальные функции. В частности, если приложение запросит у пользователя доступ к камере или микрофону, то владелец смартфона может отклонить это требование втайне от программы. Android будет транслировать приложению тишину и чёрный экран вместо записи звука или видеозаписи.
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