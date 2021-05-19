Google презентовал Android 12

Разработчики полностью пересмотрели дизайн Android, использовав дизайнерский язык Material You, что значительно изменило внешний вид всех интерфейсов операционки. Кроме того, отдельное внимание уделили безопасности пользователей. Новая панель Privacy Dashboard позволяет контролировать все разрешения приложений.

Кроме того, в базовый Android начали добавлять функции интернета вещей. Опция Digital Car Key доступна для смартфонов Pixel и некоторых моделей Samsung. С её помощью владельцы получат возможность добавить ключ автомобиля в смартфон и открывать его дистанционно.

С помощью новой версии Android можно будет управлять элементами умного дома, также смартфон можно будет превратить в телевизионный пульт и пользоваться им со Smart TV, совместимым с Android TV.