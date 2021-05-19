На образование детей цифровым технологиям потратят почти 120 млрд рублей

На бесплатное обучение современным языкам программирования талантливых школьников, обучающихся в 8–11-х классах, планируется потратить 53,7 млрд рублей. Ещё 65,1 млрд рублей будет вложено в обучение студентов на кафедрах цифровых технологий в ста вузах России.

Данные о планируемых в образование инвестициях со стороны государства опубликовал телеграм-канал "Майский указ". Расходы на модернизацию образования и введения новых предметов для школьников и студентов включили в группу "Национальная инновационная система".

В рамках этой же подпрограммы 270 млрд рублей должны вложить в цифровую трансформацию государственных органов власти, сервисов для граждан, электронных документов и биометрических данных граждан. Ещё 132 млрд рублей будет вложено в инновации и науку.