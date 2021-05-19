"Вкусвилл" добавил продукты на AliExpress

Как и в обыкновенном приложении "Вкусвилл" или сервисах для доставки продуктов, таких как "Самокат", "Яндекс. Еда" и Delivery Club, пользователям AliExpress будут доступны все категории товаров (более трёх тысяч позиций) "Вкусвилл".

Помимо "Вкусвилла" в новом приложении "Есть", которое является частью приложения AliExpress, так же доступны товары крупного интернет-магазина для животных, доставка из аптек и товары сервиса "Самокат".