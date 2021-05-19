"Вкусвилл" добавил продукты на AliExpress
Товары российского ретейлера "Вкусвилл" стали доступны покупателям на AliExpress. Сейчас сервис доступен пользователям приложения AliExpress в Москве, но в ближайшее время доступ к витрине "Вкусвилл" откроется и в других городах присутствия продуктовой сети.
Фото © ТАСС / Усманов Замир
Как и в обыкновенном приложении "Вкусвилл" или сервисах для доставки продуктов, таких как "Самокат", "Яндекс. Еда" и Delivery Club, пользователям AliExpress будут доступны все категории товаров (более трёх тысяч позиций) "Вкусвилл".
Помимо "Вкусвилла" в новом приложении "Есть", которое является частью приложения AliExpress, так же доступны товары крупного интернет-магазина для животных, доставка из аптек и товары сервиса "Самокат".
Сервисы по доставке продуктов и готовой еды стали очень популярны в 2020 году, когда из-за пандемии многие перешли на удалённую работу, а города были закрыты на карантин. Прибыль и выручка сервисов доставки выросли в 2020 году на 100 и более процентов.
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