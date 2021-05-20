Рывок в будущее: ГАЗ начал производство новой "Газели NN"

Большие планы

На заводе говорят, что "Газель NN" — не просто новый коммерческий автомобиль. С него начнётся новое обновление и трансформация модельного ряда марки ГАЗ. На базе платформы, выбранной для "Газели NN", следующие несколько лет будут создавать самые разные модели и модификации коммерческого транспорта. Ключевое отличие "Газели NN" от машин предыдущего поколения — переход от аналоговой к цифровой модели управления.

Фото © Пресс-служба "Группы ГАЗ"

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что пуск производства новой "Газели" — важное и торжественное событие не только для коллектива завода и для нижегородцев, но и для всей автомобильной отрасли.

Горьковский автомобильный завод — это история Нижнего Новгорода, Приволжского федерального округа и нашей страны. Славная история, которую создавали многие поколения заводчан. Очень приятно, что именно в год 800-летия Нижнего Новгорода начался выпуск новой современной и востребованной на рынке модели автомобиля "Газель NN" Игорь Комаров Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе

Принципиально новая электронная архитектура позволила установить электронные системы безопасности, облегчающие маневрирование и замедление в экстренных ситуациях. А широкое использование цифровых сервисов позволит превратить автомобиль из простой рабочей лошадки в помощника и партнёра. В дальнейшем набор электронных сервисов и функций будет постоянно расширяться.

Водитель будет доволен

Автомобиль выстроили вокруг водителя — в его распоряжении комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировки, мультимедийная система с девятидюймовым экраном и новым интерфейсом. Приборная панель получила разъёмы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъёма на потолке можно использовать для питания видеорегистратора и любой другой электроники, включая тахограф. Ещё больше пространства удалось выделить с помощью электронного ручника.





Не забыли и про техническую часть. "Газель NN" получила новые агрегаты — шестиступенчатую коробку передач и новую тормозную систему. Всё это направлено на повышение эффективности и безопасности работы, чтобы водитель не допускал ошибок и не утомлялся за рулём. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается и может превратиться в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль получил термопоглощающее ветровое стекло и светодиодные фары. Уровень вибрации от двигателя и трансмиссионные шумы значительно снизились.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что "Группа ГАЗ" — лидер различных программ, в частности по повышению производительности труда, оптимизации производства, инновационным, научно-исследовательским конструкторским разработкам, импортозамещению.

Безусловно, это один из лидеров промышленности, флагман для Нижегородской области. Пуск нового производства — по-настоящему знаковое событие. "Газель NN" — не просто продукт, это платформа, которая определит конкурентоспособность компании и всей российской автомобильной промышленности. Очень важно и приятно, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации Глеб Никитин Губернатор Нижегородской области

Безопасная экономика

За последние годы в рамках обновления модельного ряда, инициированного промышленником Олегом Дерипаской, автомобиль прошёл полную смену поколений. В ходе изменений неизменными оставались лучшие черты "Газели": практичность, функциональность, экономическая эффективность и надёжная рамная конструкция.

Фото © Пресс-служба "Группы ГАЗ"

"Газель NN" начнут выпускать с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Помимо новой КПП эти автомобили получат новые дизельные двигатели и новый задний мост типа "спайсер" с увеличенным ресурсом. Модель разработана и в версии с электрическими силовыми агрегатами.

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин отметил, что рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства "Газели NN" 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, и аббревиатура названия города специально заложена в названии модели.

С выпуском этой машины мы начинаем процесс перехода к "цифре", который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Универсальность, масштабируемость, цифровизация — три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня Вадим Сорокин Президент "Группы ГАЗ"